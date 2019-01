Oldenburg Die Überraschung ist Lilija Totzke gelungen. Die Kuchenfee des Staatstheaters hatte freie Tage nach Neujahr genutzt, um 2000 Pralinen für den Opernball zu fertigen. „Einfach so, die waren fix und fertig, als wir wieder zurückkamen“, freut sich Gastro-Leiterin Susanne Diekmann über die leckeren Kreationen, die wie in den Vorjahren beim Opernball am Samstag, 19. Januar, zum Mitternachtsspecial gehören.

Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weit über die Dienstzeit hinaus kennzeichne die Vorbereitungen für das Großereignis, erzählt Angela Weller, die Assistentin von Generalintendant Christian Firmbach. „Ansonsten ginge das gar nicht.“

Wer hilft mit beim Einfädeln? Das Staatstheater freut sich über Hilfe beim Einfädeln von Tausenden Perlen für die Kronleuchter. Zwei Interessenten sind eingeladen, am Montag, 14. Januar, 9 bis 14 Uhr, in der Abteilung Dekoration anzupacken. Das Staatstheater bedankt sich mit je einer kostenlosen Flanierkarte für den Opernball aus dem Kartenpool für Mitarbeiter. Wer interessiert ist, schickt bis Donnerstag, 24 Uhr, eine Mail an red.oldenburg@nwzmedien.de. Die Helfer werden ausgelost und am Freitag per Mail informiert. Viel Glück!

Mehrere Neuerungen sorgen dafür, dass auch die vierte Auflage des Oldenburger Opernballs spannend bleibt. Erstmals liefert auf der Hauptbühne statt der verhinderten Chris-Genteman-Group die Backhaus-Music-Company aus Weimar Tanzmusik. Mit der Havanna-Lounge – hier erhalten Genießer eine frisch gedrehte Zigarre aus kubanischen Blättern – greifen die Ball-Organisatorinnen eine Idee vom zurückliegende Opernball auf. Auch ein Casino öffnet erstmals die Pforten.

Ganz besonders ins Zeug legen sich die Mitarbeiterinnen bei der Gestaltung von Kronleuchtern. Denn anders als in den Vorjahren ließ sich die festliche Beleuchtung diesmal nicht von anderen Theatern entleihen. „40 000 Perlen werden für die festlichen Ketten aufgezogen“, erzählt Veronika Hoberg, die für Produktion und Werkstätten zuständig ist. „Wahnsinnig viel Arbeit, aber wir können die Kronleuchter auch bei anderen Gelegenheiten gut brauchen.“ Wer helfen will, in einfachen Handgriffen kleine Perlen aufzureihen, ist willkommen (siehe Info-Kasten).

Eine Verbesserung verspricht Angela Weller für 2020: Kunden sollen beim Verkauf der Ballkarten an der Theaterkasse nicht in die Röhre schauen. Im September hatten sich ab sieben Uhr am Morgen die ersten Interessenten angestellt. Als die Theaterkasse um zehn Uhr öffnete, waren so gut wie alle Tickets (Stückpreis 140 Euro) weg. „Wir hatten um 10.20 Uhr keine einzige Karte mehr.“

Eine kleine Hoffnung macht Angela Weller Opernball-Fans dennoch: In den Tagen vor dem Opernball werde erfahrungsgemäß die eine oder andere Flanierkarte (90 Euro, ohne Gala-Konzert) zurückgegeben. Ein regelmäßiger Blick auf die Homepage lohne sich deshalb.

