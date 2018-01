Oldenburg Die unendliche Leichtigkeit des Seins – das beschreibt vielleicht am besten das Lebensgefühl der Jugend in den 70er- und 80er-Jahren. Die politischen Schlachten der 68er waren geschlagen, der Muff unter den Talaren vertrieben und die sexuelle Befreiung dank der Pille eine Selbstverständlichkeit. Die Nachkriegsgesellschaft hatte einen Wandel erfahren.

Norbert Pollak, Gerold Kehmeier und Wolfgang Meyer von Oldenburg-Film halten diese Veränderung in einem Filmprojekt mit dem Titel „Rocker, Popper, Discogänger“ fest. Nach „Ohne Schlips geht gar nichts“ über die Oldenburger Tanzlokale, die in den 50er und 60er Jahren florierten, beschäftigen sich die drei Filmemacher mit der Discoszene, die Ende der 60er Jahre eine magische Anziehungskraft auf die jungen Leute ausübte. Montparnasse, Tiffany, For You, Renaissance, Sun Up’s, Watt Stax, Byblos oder Amadeus – insgesamt 16 Adressen haben die Filmemacher ausfindig gemacht, ehemalige Discjockeys, Besitzer, Musiker aber auch Besucher interviewt.

Bei den Gründungen der Diskotheken gab es oftmals große Schwierigkeiten, weiß Pollak. Für die Großraumdiscos mussten viele Sicherheitsaspekte beachtet werde, erzählt Pollak. Ein Interview führte die drei in ein Heim nach Stollhamm, wo Emil Penning, ehemaliger Betreiber des legendären Tiffanys an der Alexanderstraße, seinen Lebensabend verbringt.

Zu Wort kommen auch der Buchautor Dr. Klaus Modick sowie die Künstler Klaus Baumgart, Dennie Christian oder Mel Jersey. Filmpremiere soll im April sein.

Wer Bilder oder noch besser Filme hat, die diese Diskozeit dokumentieren, kann sich unter Tel. 4 23 92 melden.