Oldenburg Der russische Film „Temporary Difficulties“ von Regisseur Mikhail Raskhodnikov ist beim Filmfest Oldenburg mit dem Hauptpreis in der Independent-Reihe, dem Germany Independence Award, ausgezeichnet worden. Im Rahmen der „Closing Night“ im Staatstheater wurden die Sieger am Sonntagabend geehrt. Der Preis wird aufgrund der Befragung des Kinopublikums in Oldenburg vergeben.

Ein Novum gab es bei den Preisen für die besten Darsteller: Statt wie üblich einen Mann und eine Frau auszuzeichnen, wurden mit Verweis auf die zahlreichen herausragenden Auftritte von Frauen in diesem Jahr zwei Schauspielerinnen geehrt. Der Seymour-Cassel-Award ging daher an Victoria Carmen Sonne („Holiday“) und Gabriela Ramos („Is that you?“).

Bei der Kurzfilmen ging die Auszeichnung an „Fauve“ von Jeremy Comte. In der Jury hatten die Schauspieler Neda Rahmanian und Tim Haars sowie Produzentin Dagmar Jacobsen diese Entscheidung getroffen.

Das Filmfest-Team um Leiter Torsten Neumann zog zum Abschluss des 25. Festivals eine positive Bilanz. Mehr als 15500 Zuschauer hätten den Vorführungen in den Kinos, der Kongresshalle, dem Staatstheater und der Justizvollzugsanstalt beigewohnt.

Zum Abschluss wurde am Sonntag im Staatstheater der Film „Frühes Versprechen“ von Eric Barbier gezeigt.

