Oldenburg Im Rahmen des Filmfest-Empfangs der Oldenburgischen Landesbank (OLB) gibt es ein besonderes Schmankerl. Die Bank lädt die ersten 200 Gäste ein, gemeinsam die mit Spannung erwarteten ersten Trailer des diesjährigen Festival-Programms zu sehen. Frei nach dem Motto: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Das Event steigt am Montag, 3 September, ab 18 Uhr in der OLB in der Gottorpstraße 23-27 in Oldenburg. Der Eintritt ist frei.

In einer Talkrunde werden darüber hinaus Festivalleiter Torsten Neumann und Karin Katerbau (Mitglied des OLB-Vorstands und Vorstandsvorsitzende der OLB-Stiftung) über Specials, Filme, Hintergründe und das 25. Jubiläum informieren.

Bei der Trailer-Show können sich die Gäste ein Bild vom Filmprogramm des 25. Filmfest Oldenburg machen. Nach der OLB-Preview gibt es die Gelegenheit, sich bei Drinks und Snacks über das Programm und die vorgestellten Filme auszutauschen. Zudem wird es auch in diesem Jahr eine Kartenverlosung unter allen Gästen der Preview für die begehrtesten Veranstaltungen geben.

Das Filmfest-Team ist im Vorfeld mit einem Fotografen und der Oscar-Statue durch die Stadt gezogen, um preisverdächtige Filmfestposen mit Oldenburgern einzufangen. Diese Fotos wurden auf der OLB-Facebook-Seite online gestellt und die Nutzer können noch bis zum 2. September für das beste Bild abstimmen. Die Siegerpose wird bei der OLB-Preview bekannt gegeben.