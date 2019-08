Oldenburg Wenn die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, im letzten Moment noch Programmhefte gedruckt werden und die Vorschau auf das Filmangebot fünf Tage vorverlegt wird, dann ist eines klar: Alles wie immer beim Filmfest. Improvisation gehört dazu. Ganz nach Festival-Tradition hatten Karin Katerbau, Vorstand beim Filmfest-Sponsor OLB, und Festivalleiter Torsten Neumann am Mittwochabend in die OLB-Zentrale eingeladen. Zu sehen gab es bei der Preview 13 bunt gefächerte Ausschnitte aus dem diesjährigen Programm.

Rund 200 Gästen wurde das geboten, wofür das Filmfest steht – Einblicke in unterschiedliche Kulturen zu gewähren und Filme nach Oldenburg zu bringen, die dem Publikum sonst wohl verwehrt geblieben worden wären. „Ich bin gespannt, welche unterschiedlichen Filme es dieses Jahr zu sehen gibt“, erzählte die 20-jährige Rieke Greten. Bereits drei Mal sei sie auf dem Filmfest gewesen. Immer wieder begeistere sie, wie Oldenburg für ein paar Tage in Glanz und Glitzer der Filmwelt eintauche.

Eine tiefe Verbundenheit zur Kult-Veranstaltung lockte viele der Gäste zur Preview. Vor allem Mirko Wanscheid hegt eine enge Freundschaft zu Filmfest-Veranstalter Neumann. Als Soldat verbrachte er 2007 einen Auslandseinsatz in Afghanistan. Um ein Stückchen Heimat in die Ferne zu bringen, kontaktierte er Neumann, der ihm kurzerhand ein „Filmpaket“ mit signierten Plakaten zuschickte. Seitdem steht für den Oldenburger fest, dass er kein Filmfest mehr verpassen möchte. Ganz besonders freue er sich in diesem Jahr auf den Schauspieler Christian Redl. „Viele wissen gar nicht, was Redl für ein fantastischer Sänger ist“, erzählt Wanscheid.

Die große Freude teilt er mit Filmfest-Fan Torsten Arndt. Der 57-Jährige gehört zum Urgestein der Oldenburger Kulturszene. Über 500 Veranstaltungen besuche er jedes Jahr. Natürlich dürfe da das Filmfest nicht fehlen. „Auf der Programmvorschau entscheide ich immer, welche Filme ich sehen möchte“, berichtet er. Für ihn stehe nun fest, dass er sich neben seiner Dauerkarte unbedingt eine Karte für Jan-Ole Gersters „Lara“ holen müsse.

Doch nicht nur alte Filmfest-Hasen hatten sich am Mittwochabend versammelt. Für Petra Bohlmann sei die Programm-Vorschau sehr hilfreich gewesen, weil sie so einen ersten Eindruck vom Geschehen bekommen hatte. Die deutschen Filme „Lara“ und „Bruder Schwester Herz“ hätten es ihr sehr angetan. „Nun wird es nach 26 Jahren endlich Zeit, dass ich auch mal dabei bin“, sagte sie.

Aktuell steckt das Filmfest-Team noch mitten in den Vorbereitungen. Die letzten Tage vor dem Auftakt werden es noch einmal in sich haben. Eines ist dem Team jedoch schon jetzt gelungen: Viel Vorfreude auf unterschiedlichste Filme zu wecken.

Der Vorverkauf für das Filmfest startet am 2. September.

