Oldenburg Einsam und still wie in einem Traum schlängeln sich menschenleere Straßen an mittelalterlichem Gemäuer vorbei. Kein Wind, kein Blatt, kein Vogel. Schwarz-weiße Sehnsucht.

Hier das Schloss, dort das Alte Rathaus, da die Lambertikirche. Oldenburg: ganz nah und doch so fern. Aus der Perspektive eines Suchenden. Zu sehen ab diesem Donnerstag in der Upstairs Gallery von Monica Meyer-Bohlen, die den „italienischen Blick auf die Stadt“ ausstellen wollte. Kurz vor Sonnenuntergang und im Morgengrauen sei er dafür losgezogen, sagt Enrico Fedrigoli. Außer dem Fotografen waren nur Putzkolonnen auf den Beinen. Aber die haben sich netterweise von seiner Linse ferngehalten und neugierige Tauben verscheucht.

Das Licht im Norden

Zehn Tage und Nächte ist der italienische Künstler durch Oldenburgs Gassen, den Schlossgarten, entlang der Schleuse und Bahnschienen gepilgert. Dabei hatte der kaum 1,70 Meter große Mann schweres Gepäck: Enrico Fedrigoli fotografiert mit einer Linhof 10×12 Fachkamera. Allein das Stativ des historischen Großbildapparates wiegt 40 Kilo. Mal eben was knipsen ist mit dem unhandlichen Gerät unmöglich: Bei einer 10 x 12 Fachkamera entsteht keine direkte visuelle Wahrnehmung des Motivs.

Die Aufnahmen erfordern ein großes Spektrum an Vorstellungskraft – man kann nur ahnen, was am Ende herauskommt. Aber über Fantasie verfügt Enrico Fedrigoli, in seinem Kopf habe er die Bilder schon aufgenommen, bevor er auf den Auslöser drücke, sagte er. Der Italiener hat in seiner Heimat Mailand Fotografie mit Fachkameras studiert und schwört auf die Technik, bei der Schärfe, Farbenreichtum, Tonabstufungen und Detailreichtum allen kleineren Formaten überlegen sind. Jede seiner Fotografien entwickelt er selbst.

Nicht zufällig erinnern die Bilder des 65-Jährigen an Malerei. In seiner Arbeit orientiert er sich an den alten Meistern. Seine Oldenburg-Aufnahmen menschleerer Straßen und Plätze wirken wie Veduten. Er liebe das nordische Licht, sagt der Südeuropäer. Als ihn der befreundete Oldenburger Geschäftsmann und Landesgenosse Luigi Simeoni bat, Fotografien seiner Wahlheimat zu erstellen, war Enrico Fedrigoli sofort Feuer und Flamme. Beschäftigt hat er sich unter anderem mit Berlins Architektur vor und nach der Wende, Gebäuden in Nordamerika, Frankreich und Belgien.

Aber es sind nicht nur steinerne und stählerne Schönheiten, die er mit seiner Linhof 10×12 besucht. „Das war der Anfang. Dann interessierte ich mich für die Architektur des Körpers, danach kamen die Stillleben.“ Letztere ziehen den Blick der Upstairs Gallery-Besucher neben den Oldenburg-Bildern an.

Die Reifung der Rose

Gleich beim Betreten der Ausstellungsräume leuchtet Gästen ein Füllhorn an Farben und Formen entgegen. Von vier Wänden locken florale Schönheiten. Die Unikate, Mikroaufnahmen in bunt und schwarz-weiß, teilweise metamorphorisch verfremdet durch Langzeitbelichtung oder zig-fache Vergrößerung hat

Enrico Fedrigoli ebenfalls mit seiner Linhof 10 x 12 fotografiert. Ein bis drei Stunden sitzt der Italiener in seinem Studio vor den Pflanzen, rückt sie ins rechte Licht und macht sie „nackig“, wie er sagt.

Und ja: er lebt zwischen Narzissen, Tulpen und Orchideen. Wobei sein Liebling „la Rosa“ ist. Rosen hat Enrico Fedrigoli in allen Stadien – in voller Blüte, der Verwelkung und im vertrocknetem Zustand – festgehalten. Schön seien sie immer. Auch in ihrer Vergänglichkeit, weil ihn gerade gelebtes Leben fasziniere. Enrico Fedrigolis Suche nach Schönheit führt ihn auch zu dem Unsichtbaren.

Eines seiner Projekte zeigt Tänzerinnen und Schauspielerinnen in Bewegung. Über lange Belichtungszeiten schafft der Fotograf die Illusion eines zweiten Raumes. 10 x 12 ist die Entdeckung der Langsamkeit, der Tiefe, des Besonderen. Jedes Motiv ist überlegt.

Der besondere Blick

Nichts passiert ohne Grund. So war es mit Sicherheit kein Zufall, dass Enrico Fedrigoli in seiner Zeit beim Militär das erste Mal eine Kamera in die Hände fiel und sich der 25-Jährige augenblicklich und lebenslänglich der Fotografie verschrieb.

Seine Perspektive auf die Welt eröffnet neue Blickwinkel. Sein Oldenburg, einsam und still, wie in einem Traum, ist einzigartig und neu.

• Eröffnet wird die Schau in der Upstairs Gallery an der Gartenstraße 34 diesen Donnerstag um 19.30 Uhr mit musikalischer Begleitung als Overtüre im Garten. Anmeldung per Email an efo@upstairs-gallery.de. Zu sehen sind Enrico Fedrigolis Werke bis zum 9. August zu den Öffnungszeiten – Dienstag, Donnerstag, Samstag von 17 bis 19 Uhr.

Mehr Infos zum Künstler: www.enricofedrigoli.it