Freizeit In Oldenburg: Die etwas anderen Osterfeiertage

Oldenburg Ostern ist ein Fest der Familie. Über die Feiertage steht für viele Menschen das Treffen mit der Familie oder der Kirchbesuch im Terminkalender – eigentlich. Doch in diesem Jahr ist wegen des Corona-Kontaktverbotes alles anders.

Familienfeste wurden klein gehalten und Gottesdienste im Fernsehen oder Internet verfolgt. Ihrem Glauben Ausdruck verleihen, konnten die Menschen aber trotzdem. Sowohl an der St.-Johannes-Kirche als auch an der Martin-Luther-Kirche, wo Drahtkreuze aufgebaut waren, in die Besucher Blumen und Pflanzenzweige als Symbol für den Frühling stecken konnten, der Oldenburg in diesen Tagen mit strahlender Sonne verwöhnte.

Das nutzten viele Bürger für ausgedehnte Spaziergänge durch die Stadt, am Utkiek oder Radtouren zum nahegelegenen Woldsee, wo die Schwestern Lara und Marie am Strandufer spielten, während sich erste mutige Besucher ins kühle Nass wagten.