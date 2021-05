Bundesförderung für Oldenburger Projekt: Neues Kulturprogramm „Klappstuhltage“ geht an den Start

Oldenburg „Im ersten Moment habe ich nicht geglaubt, dass das wahr ist“, sagt Jannik Kirchner, als er von der Mail berichtet, die er vor ein paar Tagen erhalten hat. Der Inhalt: Die Zusicherung über eine Fördersumme der Bundesregierung von fast 500 000 Euro für ein Projekt, das bereits in wenigen Wochen an den Start gehen soll. Genauer gesagt am 17. Juni. Denn dieser Tag ist der offizielle Startschuss für die Oldenburger Klappstuhltage.

Das Programm

„Dabei handelt es sich um eine Reihe von neun Veranstaltungen, die bis zum 25. September in Oldenburg laufen werden“, berichtet Kirchner. Dabei seien die jeweiligen Aktionen, die von ganz verschiedenen Kulturschaffenden gestaltet werden, so unterschiedlich, dass das einzig verbindende Element die Klappstühle für das Publikum sind. „Darum der etwas ungewöhnliche Name.“

Doch was genau erwartet die Gäste? „Wir wollen mit dem Projekt möglichst alle Zielgruppen in Oldenburg erreichen“, sagt Franziska Kempermann vom Organisationsteam. Den Auftakt macht das sogenannte Neuland-Festival (17. bis 20. Juni), bei dem sich alles um Artistik drehen wird. Auf der Grünfläche neben den Weser-Ems-Hallen sollen Zuschauer Neues erleben und dabei das eigene Kunstverständnis hinterfragen. Zentraler Ort ist dabei ein Zirkuszelt, in dem abendfüllende Shows gezeigt werden. Organisiert wird das Festival von den Artisten Lisa Rinne, Andreas Bartl sowie Uwe Schwettmann, der in der Vergangenheit die Oldenburger Kabarett-Tage mitorganisiert hat.

„Am gleichen Ort soll dann vom 22. bis 26. Juni ,Beats und Liebe’ folgen“, sagt Jan Thie vom Organisationsteam. Dabei handele es sich um ein buntes Programm für Familien in Verbindung mit musikalischen Darbietungen.

Weitere Infos Organisiert werden die Oldenburger Klappstuhltage von vier Gruppen: Das Team des Einfach-Kultur-Festivals, den beiden Vereinen „Freizeitlärm“ und „Kulturperspektiven“ sowie dem Projekt „Kulturgesichter 0441“. Die Projektkosten liegen bei etwa 680 000 Euro. Finanziert werden sie durch die Förderung der Kulturstiftung des Bundes (486 000 Euro), die Stadt Oldenburg (115 000 Euro), Eigenmitteln (20 000 Euro) und den kalkulierten Einnahmen aus den Veranstaltungen. Weitere Informationen werden im Laufe der nächsten Tage veröffentlicht. www.klappstuhltage.de Instagram: klappstuhltage instagram: @klappstuhltage

Einfach Kultur

„Vom 26. Juli bis 8. August läuft dann das Einfach-Kultur-Festival, das in der Veranstaltungsreihe aufgehen wird“, sagt Kirchner. Und auch hier gibt es einige Neuigkeiten. Denn der Vorverkauf läuft mittlerweile auch für Konzerte von „Say Yes Dog“ (Electro-Pop) am 28. Juli, den Oldenburger Hörsaalslam am 29. Juli sowie die Rostocker Hip Hop Gruppe „Waving the Guns“ am 30. Juli. Ein weiterer Headliner soll am Samstag, 29. Mai, bekannt gegeben werden.

Die weiteren Veranstaltungen der Klappstuhltage werden ebenfalls nach und nach bekannt gegeben. „Wir müssen noch einige Details organisieren, bevor alles spruchreif ist“, sagt Kirchner, der sich, wie das restliche Team, riesig freut, mit den Fördergeldern etwas Tolles auf die Beine zu stellen. „Dadurch eröffnen sich uns so viele Möglichkeiten und vor allem die Möglichkeit, die Menschen, die sich für das Projekt stark machen, gerecht zu entlohnen – egal ob Künstler, Caterer oder die Aufbauteams.“ So würde eine ganzheitliche Würdigung des Kulturbetriebes erreicht.

Genau das sei eine der Voraussetzungen für die Fördersumme der Kulturstiftung des Bundes, berichtet Thorsten Lange vom Kulturbüro der Stadt. Er hat das Organisationsteam bei der Erstellung des Antrages geholfen und unterstreicht die Bedeutung: „Wir brauchen gut vernetzte Kulturschaffende, um so ein Programm auf die Beine zu stellen. Die Höhe der Fördersumme zeigt, wie gut das Konzept angekommen ist.“