Oldenburg Der schönste Tag im Leben soll für die meisten Paare auch an einem besonderen Ort stattfinden. Einen extravaganten Ort hatten sich Fotograf Torsten von Reeken und Ilona in diesem Jahr am 12. Oktober für ihre Trauung ausgesucht. Sie wählten das Oldenburger Schloss.

Wessen Traum es nicht ist, in einem echten Schloss zu heiraten, der hat in Oldenburg noch vier weitere Trauorte zur Wahl: Wer will, kann klassisch im Trauzimmer des Standesamtes heiraten oder prunkvoll im Stadtmuseum. Wer es gern ruhiger hat, wählt das abgeschiedene Hofgärtnerhaus im Schlossgarten.

Weniger Trauungen

815 Eheschließungen (Stand 30.11.2019) gab es bereits in diesem Jahr in Oldenburg, nach jetzigem Stand werden noch 93 weitere Trauungen im Dezember dazukommen, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Das sind zusammengerechnet dennoch 75 Trauungen weniger als im Jahr 2018 (983 Eheschließungen). Woran das liegt, weiß Standesamtmitarbeiterin Inka Thole. „Die Trauungen sind nicht nur an Räumlichkeiten, sondern auch an Personal gebunden“, sagt sie. Da seien in diesem Jahr einfach nicht so viele Termine zusammengekommen. Anfragen habe es dennoch mehr gegeben, als am Ende geheiratet haben, teilt Thole mit, ohne genaue Zahlen zu nennen. Das sei eher ein Kapazitätsproblem gewesen. Die meisten Eheschließungen fanden im Trauzimmer des Standesamtes, einem ehemaligen Sitzungssaal, statt. 736 Mal wurde hier bis einschließlich November „Ja“ gesagt, 815 Trauungen waren es 2018. Hinter dem Trauzimmer – mit deutlichem Abstand – reiht sich das Oldenburger Schloss in die Reihe beliebtesten Hochzeitsorte ein. 54 Paare trauten sich in diesem Jahr im Tischbeinsaal der ehemaligen Residenz, fünf weniger als im Vorjahr (59 in 2018).

Neuer Ort im Garten

Auf dem dritten Platz folgt der weiße Salon, der dem italienschen Rokoko nachempfunden ist, im Stadtmuseum. Fast gleichauf liegt die Anzahl der Trauungen mit 16 in diesem Jahr und 17 im vergangenen. Gleich oft geheiratet wurde im Hofgärtnerhaus im Oldenburger Schlossgarten im Vergleich. Neun Mal schlossen Paare in dem Trauzimmer, das sich in der Hochparterre des Hauses befindet, die Ehe.

Wo sich in diesem Jahr heiratswillige Paare zwischen vier Standorten entscheiden mussten, haben zukünftige Eheleute nun zwischen fünf Orten die Wahl. „Im nächsten Jahr bieten wir auch den Teepavillon im Oldenburger Schlossgarten an“, sagt Thole. „Anmeldungen sind dafür bereits möglich und sind auch schon bei uns eingegangen.“ Wer dort heiraten will, sollte sich allerdings jetzt schon mit der Planung beschäftigen. Denn alle Außenstandorte sind nur an bestimmten Terminen reservierbar.