Geführte Touren mit dem Rad

Oldenburg Die Oldenburger Tourismus und Marketing GmbH bietet am Sonntag, 9. August, und Montag, 10. August jeweils eine geführte Radtour an. Am Sonntag um 14 Uhr startet die Tour „Die Stadt per Rad“ mit dem eigenen Rad, die durch das Stadtgebiet außerhalb der Fußgängerzone führt. Treffen ist um um 14 Uhr auf dem Schlossplatz.

Am Montag um 14 Uhr heißt das Motto „Grünes Oldenburg“. Die Tour führt durch Parkanlagen und ruhige Wohngebiete. Der Ausflug dauert insgesamt 2,5 Stunden, wobei zwischendurch Pausen eingelegt werden. Während der Radtouren gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

Die Teilnahmegebühren betragen 10 und 12 Euro pro Person mit dem eigenen Rad. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Auch Gruppenanmeldungen zu Sonderterminen sind nach Absprache möglich; weitere Informationen unter Telefon 361 613 66, per E-Mail an stadtfuehrungen@oldenburg-tourist.de oder direkt in der Oldenburg-Info im Lappan, Lange Straße 3. Dort werden auch Tickets verkauft oder online unter