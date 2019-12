Oldenburg Wärme, Helligkeit, aromatische Aufgüsse: Die Olantis-Sauna schafft Wohlbehagen, insbesondere in der dunklen und kalten Jahreszeit schnellen die Besucherzahlen nach oben.

„An den Wochenenden stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen“, weiß Olantis-Marketingchef Dennis Ströhl. Zeitgleich halten sich bis zu 300 Gäste im Saunabereich auf. Der Platz in den Ruhezonen wird knapp. Deshalb steht nun ein beheiztes stabiles Panoramazelt mit Sitzmöglichkeiten und Liegen an der Mühlenhunte. Die verglaste Front gewährt einen Blick über den Fluss hinein ins Grüne auf der gegenüberliegenden Uferseite.

Im Saunabereich gibt es 200 Ruheplätze, knapp 40 kommen nun im Zelt hinzu, das vor dem Beginn der Freibadsaison wieder abgebaut wird. Es befindet sich dort, wo im Sommer auf einer Holzterrasse über der Mühlenhunte hinter den Riesenrutschen die Liegen stehen.

Nach einer vermutlich witterungsbedingten Delle in den Jahren 2017 und 2018 erreichen die Besucherzahlen in diesem Jahr wieder die 90 000er-Marke. Die genauen Zahlen: 2018 kamen 74 322 Gäste, in diesem Jahr sind es (Stand 12. Dezember) 81 627 Gäste. Das entspricht einem Zuwachse von 18,31 Prozent, also 12 635 Gästen – und das Jahr ist ja noch nicht vorbei. Den höchsten Zuspruch der vergangenen zehn Jahre ab es 2015, als 90 449 Besucher die Kasse passierten.

„Urlaub zu Hause, Work-Life-Balance und das Thema Gesundheit liegt den Menschen sehr am Herzen“, hat Ströhl beobachtet. Mal für ein paar Stunden ausspannen, Licht und Wärme genießen, die Seele baumeln lassen wird den Menschen immer wichtiger, meint er.

Das Panoramazelt ist ein erster Hinweis auf die Investitionen, die in den nächsten Jahren getätigt werden sollen. 2,5 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, den Saunabereich zu modernisieren und auszubauen. Geplant ist beispielsweise ein Ruhebereich in fester Bauweise direkt an der Mühlenhunte – etwa dort, wo sich heute eine rostrote Holzbau-Panoramasauna befindet. Theoretisch könnten 600 Gäste zeitgleich die Sauna besuchen – so viele Umkleideschränke sind vorhanden. „Doch dann wäre der Aufenthalt wegen der Fülle an Menschen nicht mehr schön“, sagt Ströhl. „Wir müssen und wollen Geld verdienen, aber das soll nicht zu Lasten unserer Kundschaft gehen“, verspricht der Marketingchef.

• Geöffnet hat die Sauna sonntags bis donnerstags von 9 bis 23 Uhr, freitags/samstags bis 24 Uhr.