Oldenburg Das einst prachtvolle Wallkino verfällt immer mehr. Besitzer Ulrich Marseille kann sich das leisten. Er ist zwar wohl nicht ganz so reich wie Donald Trump, hat aber wohl mehr Millionen auf dem Konto als es im Super-Lotto-Jackpot gerade gibt. Und: Marseille hätte bestimmt Spaß an einem Immobilienpoker mit Trump.

Was sich der US-Präsident am liebsten im Kino anschaut, wissen wir natürlich nicht. Aber nach seiner Affäre mit Pornostar Stormy Daniels haben wir da nicht ganz jugendfreie Vorurteile.

Vielleicht will er aber auch Oldenburg amerikanisieren. Jeden Tag gibt’s dann bei freiem Eintritt Fox-News auf der Großleinwand, dazu Burger und Cola.

Wenn’s mit dem Kino nicht klappt, wie wäre es dann mit einem Hotel? Trump hat ja schon in etliche Hotelprojekte investiert. Und in Oldenburg steht ja gerade das ehemalige Park-Hotel zum Verkauf. Das war zuletzt eine Flüchtlingsunterkunft. Der neue Baudezernent überlegt ja ohnehin, ob in Oldenburg mehr in die Höhe gebaut werden muss. Ein echter Trump-Tower könnte die Silhouette der Stadt neu gestalten.

Eigentlich ging es Trump ja beim Grönland-Angebot um den strategischen Vorteil für die Vereinigten Staaten. Womöglich wäre der Fliegerhorst daher ganz nach seinem Geschmack. Eine US-Basis statt eines Wohnviertels? Zumindest bekämen wir dann mal Militärgerät zu sehen, das auch funktioniert.

Vielleicht lässt sich der US-Präsident noch auf einen anderen Deal ein. Quasi als Test für seine Mexiko-Mauern könnte er mit der Bahn gemeinsame Sache machen – und die Lärmschutzwand entlang der Stadtstrecke bauen. Nur: Stacheldraht wollen wir da nicht sehen!

Allerdings ist es nicht ohne Risiko, dem Trump Immobilien in Oldenburg anzudienen. Kommt er wirklich in unsere Stadt, könnte er sich glatt ins Schloss verlieben. Das hat schon mal dieselbe Farbe wie seine Haare. Außerdem wirkt es mindestens so pompös wie das Weiße Haus.

Aber Mr. President, unser Schloss bekommen Sie nicht. Wir könnten aber über eine Kopie vom Reiterstandbild verhandeln. Graf Anton Günther in Washington, vielleicht sogar vergoldet? Das hätte doch was...