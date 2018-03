Oldenburg Ostern ist das Fest im Kirchenjahr, an dem die Christen die Auferstehung Jesus Christus von den Toten feiern. In den Oldenburger Kirchengemeinden werden dazu wieder besondere Gottesdienste veranstaltet. Verschiedene Pfarrbezirke haben die NWZ auf folgende aufmerksam gemacht.

• Eversten

Die Kirchengemeinde Nikolai, Hundsmühler Straße 111, lädt ein, das Osterfest wieder als einen ganzen Weg vom Dunkel ins Licht, vom Schrecken zur Freude zu gehen. Am Gründonnerstag um 19 Uhr beginnt die Tischabendmahlsfeier im Gedenken an Jesu letztes Passafest mit seinen Freunden. Es gibt auch für die Besucher ein kleines Abendbrot. Am Karfreitag ab 10 Uhr wird im Gottesdienst die Passionsgeschichte nach Johannes gelesen und durch Lied und Gebet begleitet.

Die besondere Liturgie der Osternacht „Aus Dunkel wird Licht“ beginnt am Ostersonntag um 6 Uhr auf dem Kirchplatz am offenen Feuer. Im Frühgottesdienst werden drei junge Menschen getauft. Um 10 Uhr beginnt der festliche Ostergottesdienst, der vom Posaunenchor begleitet wird, zusammen mit den Kindern der Kinderkirche. Nach dem Evangelium und dem Osterjubel gehen die Kinder zum Ostereiersuchen auf die Kirchenwiese. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes am Ostermontag ab 10 Uhr stehen Osterzeugnisse aus der klassischen und aus der zeitgenössischen Literatur.

Zu der traditionellen Orgelmusik zur Todesstunde Jesu wird für Karfreitag, 15 Uhr, in die Ansgarikirche, Edewechter Landstraße, eingeladen. Zur gelesenen Passionsgeschichte spielt Kantor Johannes von Hoff ausgewählte Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und Marcel Dupré. Neben Choralbearbeitungen des Thomaskantors erklingt sein Präludium und Fuge in c-Moll sowie der Schlusschor der Matthäuspassion in einer Orgelbearbeitung von Charles-Marie Widor. Von Marcel Dupré spielt von Hoff Ausschnitte aus seinen Zyklen „Symphoniepassion“ und „Le Chemin de la Croix“, der Vertonung des Kreuzweges. Der Eintritt ist frei.

• Bloherfelde

Ein Gottesdienst mit Tischabendmahl und Liedern nach Taizé wird Gründonnerstag ab 20 Uhr in der Kirche Bloherfelde, Bloherfelder Straße, gefeiert. Am Karfreitag ab 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst mit Abendmahl. Die Feier der Osternacht mit Taufen und Abendmahl sowie anschließendem gemeinsamen Osterfrühstück beginnt am Ostersonntag um 6 Uhr, der Festgottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr. Am Ostermontag wird ab 10 Uhr ein Singgottesdienst gefeiert.

• Bümmerstede

Der Pfarrbezirk Bümmerstede in der Kirchengemeinde Osternburg feiert das Osterfest mal etwas anders. Bereits für Sonnabend, 31. März, ist die Gemeinde ab 18 Uhr zum Gottesdienst mit dem Titel „Durch das Dunkel zum Licht“ für alle Generationen ins Gemeindehaus am Erikaweg eingeladen. Im Anschluss gibt es ein Abendbrot. Zudem können sich alle draußen um ein Osterfeuer, das im Feuerkorb brennt, versammeln. Für Kinder ist eine Ostereiersuche vorbereitet.

• Osternburg

Die Osternachtsfeier in der Dreifaltigkeitskirche, Cloppenburger Straße, beginnt am Ostersonntag um 6 Uhr am Feuer vor der Kirche. Die Gemeinde zieht dann ins noch dunkle Kirchengebäude ein. Mit biblischen Texten und Taizé-Liedern wird das Licht der neuen Osterkerze begrüßt. Das Osterevangelium von der Auferstehung wird gelesen. Ein Kind wird getauft und die Gemeinde feiert das Abendmahl. Die Osternburger Kantorei und ein Gottesdienstteam gestalten die Osternachtsfeier. Anschließend gibt es im nahen Jochen-Klepper-Haus ein großes Osterfrühstück für alle.

Am Ostermontag wird ab 10 Uhr ein Familiengottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche gefeiert. Nach dem ersten Teil wandern die Kinder mit Betreuerinnen ins Jochen-Klepper-Haus. Dort wird ihnen ein Osterfrühstück aufgetischt – mit Osterstuten und anderen Leckereien.

Am Abend ab 17 Uhr gibt dann Fabian Boreck ein Konzert in der Kirche. Er spielt auf dem Barockcello die ersten drei Suiten für Violoncello Solo von Johann Sebastian Bach sowie Kompositionen von Francesco Paolo Supriano, Domenico Galli und Giuseppe Maria Dall‘Abaco. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten.

• Ofenerdiek

Die Kirchengemeinde Ofenerdiek begeht die Feiertage mit einer Reihe ganz unterschiedlicher Gottesdienste: Am Gründonnerstag beginnt um 19 Uhr ein Gottesdienst mit Feierabendmahl und einfachem Abendessen im Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Am Alexanderhaus). Am Karfreitag ab 10 Uhr steht das Gedenken des Todes Jesu im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Die Feier der Osternacht beginnt um 6 Uhr morgens in der Thomas-Kirche (Ecke Am Alexanderhaus/Am Stadtrand). Im Anschluss wird zu einem Osterfrühstück eingeladen, und ab 10 Uhr findet ein Familiengottesdienst für Menschen aller Altersstufen statt. Die Kinder dürfen im Anschluss Ostereier suchen. Am Ostermontag klingt das Fest mit einem weiteren Gottesdienst aus, der um 10 Uhr beginnt.

• Bürgerfelde

„Ostern schließt auf“: Zu diesem Thema findet am Ostersonntag ein Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche, Eupener Straße, statt. Um 10 Uhr sind Erwachsene und Kinder eingeladen, miteinander zu feiern, dass Ostern keine Tür geschlossen bleibt. Anschließend gibt es für alle ein kostenloses Osterfrühstück.

• Kreyenbrück

In der St.-Johannes-Kirche, Pasteurstraße, beginnt am Gründonnerstag um 18 Uhr ein Abendmahlsgottesdienst mit dem Titel „Verraten und verkauft“. Traditionell bleiben die Besucher im Anschluss in der Kirche und halten einen Imbiss. Am Karfreitag ab 10 Uhr heißt die Frage im Gottesdienst: „Was kann gut oder heilig an Karfreitag sein?“ Am Ostersonntag ab 10 Uhr wird ein Gottesdienst zum Thema „Vom Tod ins Leben“ mit Abendmahl gefeiert. Ostermontag ab 10 Uhr sind kleine und große Leute unter dem Motto „Miteinander auf dem Weg zum Osterfest“ willkommen. Im Gemeindehaus trifft man sich danach zum Osterfrühstück.