Oldenburg Am Anfang sind die Leute schreiend weggelaufen, wenn Mary Kehl an der Tür geklingelt hat. Oder sie haben blöd geguckt.

Vor zwei Jahrzehnten wusste in Deutschland noch niemand was mit „Trick or Treat“ anzufangen. „Warum macht ihr denn so was?“, wollten die Oldenburger von der US-Amerikanerin wissen. „Um Spaß zu haben. Und zu feiern“, hat sie gesagt und fleißig weiter Kürbisse ausgehöhlt, Skelette und Spinnen gebastelt und bei ihrer Schwester in den Staaten kistenweise Dekomaterial bestellt.

Als Mary Kehl vor 23 Jahren für ihre Musikkarriere von Seattle in die Alte Welt gezogen ist, musste sie mit einigen Traditionen abschließen. Dafür hat die Sängerin und Gesangslehrerin damals eine feste Stelle am Oldenburger Staatstheater bekommen. Vermissen tut die 51-Jährige ihr geliebtes Gruselfest schon, zumindest so, wie es in ihrer Heimat gefeiert wird. Mit richtig tollen Partys und Horrorstimmung in allen Straßen.

Schock lass nach: Die Scream-Night-Darsteller bieten viel Inspiration für das Halloween-Party-Outfit. BILD: Archiv/Raphael Krämer Schock lass nach: Die Scream-Night-Darsteller bieten viel Inspiration für das Halloween-Party-Outfit. BILD: Archiv/Raphael Krämer Kürbis schnitzen: Zuerst den Kürbis sauber machen. Dann muss der Kürbis geöffnet werden. Am besten zeichnet man entweder vor, wo geschnitten werden soll, oder man ritzt mit der Messerspitze leicht in die Schale. Das macht es einfacher, den Deckel gleichmäßig herauszuschneiden. Tipp: Schräg schneiden, so kann der Deckel beim Draufsetzen nicht in das Innere rutschen. Anschließend muss der Kürbis ausgehöhlt werden, dafür eignet sich am besten ein großer Löffel oder ein Eisportionierer. Fasern, Kerne, Fruchtfleisch – alles muss raus. Tipp: Öffnung nicht zu klein schneiden, sonst wird es schwierig, den Kürbis auszuhöhlen. Zeichnen kann man wahlweise ein fröhliches oder gruseliges Gesicht. In einen großen Kürbis können auch Figuren oder beispielsweise Buchstaben geritzt werden. Schnitzen geht besonders gut mit richtigen Schnitz-Sets, die man im Internet bei den bekannten großen Anbietern kaufen kann. Darin sind auch kleine Sägen enthalten, mit denen ein Kürbis sehr präzise und filigran gestaltet werden kann. Man kann aber auch ein kleines Küchenmesser nehmen. Augen, Nase und Mund lassen sich übrigens besser von innen nach außen herausdrücken, nachdem alle Schnitte gesetzt wurden. Jetzt muss nur noch ein Teelicht in den Kürbis gesetzt werden – je nach Größe auch gerne mehrere – und fertig ist die herbstliche Halloween-Dekoration. Eine Video-Anleitung nter Eine Video-Anleitung nter Eine Video-Anleitung nterhttps://bit.ly/2aaglln

In ihrer Oldenburger Wohnung hat sie in diesem Jahr Bilder von Skeletten befestigt und einen Geist aufgehängt. Und in der Tür wartet ein „Spooky“ Gruselmonster auf gebetene Gäste. Besuch bekommt die wahlweise als Hexe oder Zombiebraut kostümierte Musikerin diesen Mittwoch keinen. Sie zieht lieber aus, den Nachbarn das Fürchten zu lernen. Gemeinsam mit ihrem 12-jährigen Sohn geht sie in Eversten auf Trick-or-Treat-Tour. Mittlerweile wissen die Oldenburger etwas mit klingelnden kleinen Gnomen und großen Monstern am Abend des 31. Oktobers anzufangen. Auch Deutsche Prinzessinnen und Teufelchen verlangen inzwischen „Süßes oder Saures“ und in den Geschäften gibt es Horrorrequisiten und Gruseloutfits zu kaufen.

Darauf ist Mary Kehl als gelernte Kostümdesignerin allerdings nicht angewiesen. Für ihren Sohn schneidert sie regelmäßig Star Wars-, Drachen- oder Polizisten-Dresses. Als was er dieses Jahr gehen will, steht noch nicht fest. Recycled wird das Kostüm zu Karneval übrigens nicht. „Das ist was anderes“, sagt die Sängerin. Sie feiert deutsche und amerikanische Feste. Ein Vorteil des Auswanderns. Selber hat sie noch ein zum Schreien schönes Kostüm im Schrank von ihren Halloween-Shows mit denen sie einige Jahre für Furore gesorgt hat.

Wie groß die Ausbeute beim Trick or Treating ist, sei abhängig vom Stadtteil, weiß der Profi. Meistens kommt sie allerdings mit mehr Naschkram nach Hause, als ihr Sohn essen kann. „Am ersten Abend darf er so viel er will. Der Rest wird eingeteilt“, sagt die Mutter. So haben ihre Eltern das früher mit ihr auch gemacht. „In einem Jahr gab es richtig viel. Es war ungewöhnlich warm für die Jahreszeit und wir waren richtig lange unterwegs“, erinnert sie sich. „Zuhause haben wir alle Schätze ausgebreitet und sortiert.“ Für Kinder sei Halloween das Größte. So viele Süßigkeiten gäbe es nur einmal im Jahr.

Allerdings hat das Sammeln auch ab und zu einen bitteren Beigeschmack: „Manche Leute geben auch Obst oder Zahnpasta“, sagt Mary Kehl und schüttelt sich. Horror für kleine Leckermäuler. Wer aus dem Zahnspangenalter raus ist, findet in Amerika allerdings auch seinen Reiz an Halloween. „Dann wird gefeiert“, sagt die Wahl-Oldenburgerin, „und viel getrunken“. Dazu wird Fingerfood gereicht: Finger aus Knackwürstchen. Und Augenhäppchen. Essbare Augen. Aus enthäuteten Weintrauben, die in rote Lebensmittelfarbe getränkt werden. In jüngeren Zeiten hat Mary Kehl manchmal deutsch-amerikanische Freunde in Oldenburg zu Halloweenpartys eingeladen. Seit ihr Sohn da ist, verzichtet sie auf essbare Gliedmaßen.

Dafür erzählt sie ihm von ihren Horror-Highlights: „Einmal bin ich als Computer gegangen. Da war ich sieben. Wir haben den Karton einer alten Waschmaschine mit Silberpapier beklebt. Das war cool.“ Monate im Voraus schon habe sie ihre Kostüme geplant. Natürlich durfte der Klassiker Prinzessin auch nicht fehlen. In Amerika geht man nämlich nicht zwingend als Gruftgestalt auf Beutetour.

In Oldenburg schon. Damit die Leute schreiend weglaufen, wenn Mary Kehl klingelt. Inzwischen freut sie sich darüber.