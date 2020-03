Oldenburg /Hamburg Angefangen hat alles vor fünf Jahren. Der gebürtige Oldenburger Lennart Menkhaus ist nach Hamburg gezogen, um Illustration zu studieren. „Ich habe immer schon gezeichnet und wollte kreativ arbeiten. Die Frage, etwas anderes zu machen, hat sich gar nicht erst gestellt“, sagt der 28-Jährige.

Dass diese Entscheidung ihn jetzt zum Illustrator der Biografie des Gitarristen der Band Böhse Onkelz, Matthias Röhr alias „Gonzo“, führte, hätte er nicht für möglich gehalten. „Wenn man Illustration studiert, ist es das Größte, ein Buch im Laden zu sehen, an dem man mitgearbeitet hat“, sagt Menkhaus. Dass die Biografie mit dem Namen „Gonzo“ es in die Bestseller-Liste des Spiegels geschafft hat, ist für ihn wie die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. „Das ist, worauf ich immer hingearbeitet habe. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt der 28-Jährige.

Der Weg bis hierhin, begann während des Studiums. Über soziale Medien wie Facebook hat der jetzige Illustrator einfach Bands und Unternehmen angefragt, ob er für sie arbeiten könnte. Darunter auch die Band Der W, die Begleitband des Bassisten von den Böhsen Onkelz Stephan Weidner. „Ich war bei ihm eine Woche lang mit auf Tour“, sagt Lennart Menkhaus. Anschließend hat er für Der W T-Shirts und Poster angefertigt.

Dann kam eine E-Mail von Matthias Röhr. „Er hat mich gefragt, ob ich sein Buch illustrieren möchte“, sagt Menkhaus. Im April vergangenen Jahres begann die Arbeit und zog sich bis zum September hin. „Ich habe Bilder von Röhr bekommen und sie illustriert“, sagt der Wahl-Hamburger. Statt an einem Zeichenbrett hat der 28-Jährige alles mit seinem Tablet angefertigt. Am liebsten in den Abendstunden mit Musik in den Ohren.

In Sachen Stil hat er sich bei der Biografie für Schwarz-weiß entschieden. „In Farbe wollte ich nicht arbeiten“, war dem Illustrator von Anfang an klar. Der Grund: Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind wie alte Fotos. Sie transportieren von der Optik ein Stück Vergangenheit. Darum geht es auch in der Biografie. Sie zieht sich einmal durch das bisherige Leben des Musikers

Mit den Autoren Dennis Diel und Marco Mattes stand Menkhaus im ständigen Austausch. Kurz vor der Vollendung im August zeigte der gebürtige Oldenburger seine Illustrationen Röhr. „Der Großteil war bereits fertig. Es ging um den Stil und ob es ihm gefällt“, sagt der 28-Jährige. Bis auf kleine Verbesserungen war der Musiker sehr zufrieden.

Dass die „Gonzo“-Biografie ein guter Karrierestart ist, da ist sich Menkhaus sicher. Seine Zukunftspläne lässt der 28-Jährige offen: „Ich überlege, ob ich das Genre wechsel und etwas mache, dass nicht mit Musik zu tun hat. Comics und grafische Romane wären eine Richtung.“