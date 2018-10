Oldenburg Schon am Eingang ist lieblicher Gesang zu hören. Auf einer Bühne im Foyer der Halle begrüßen Musiker und Hochzeitssänger die „Partygäste“ und geben so gleichzeitig einen Vorgeschmack auf ihre Künste. Festliche Deko zeigt deutlich, worum es auf dieser Messe geht – die Hochzeit! Und wem das Herz vor Freude und Aufregung noch nicht angefangen hat zu klopfen – der ist spätestens jetzt mittendrin im Zauber.

Alles funkelt und glitzert. Ein Meer aus Farben, bunten Lichtern und viel weißen und cremefarbenen Stoffen zieht die Besucher in eine andere Welt. Bereits am Anfang türmen sich links und rechts Brautkleider. Pompös, schlicht, schulterfrei, mit Spitze, langen Schleppen und verschiedensten Applikationen. Die Auswahl ist riesig. Für manch nervöse Braut vielleicht etwas zu viel – ist das Kleid doch das Allerwichtigste am Tag der Hochzeit (neben dem Bräutigam, versteht sich). Die Form, der Stoff, die Farbe – es muss perfekt sein. Und ebenso passen. Aber die zukünftigen Bräute sind damit nicht auf sich gestellt. Zum Kleiderkauf gehört immer eine persönliche und individuelle Beratung. Auch hier, an den Messeständen der Brautmodengeschäfte, stehen Inhaber und Mitarbeiter den angehenden Ehepaaren für jede Frage zur Verfügung. Das gilt für alle Stände dieser Messe.

Spiegel mit Bild

Ein roter Teppich führt die zukünftigen Brautpaare, Freunde und Angehörige durch die Halle. Links und rechts beeindruckt ein Stand nach dem anderen mit Angeboten.

Ein besonderes Angebot macht ein Party-Anbieter: Wer hier einen DJ bucht, bekommt automatisch eine entsprechende Hochzeitsbeleuchtung dazu. Das Brautpaar kann aus drei Kompakt-Paketen auswählen und auch einzelne Pakete buchen. Das „DJ Deluxe Plus komplett Lichtpaket“ für rund 1350 Euro enthält neben Lichtsäulen, Nebelgerät und Ambientbeleuchtung einen Fotospiegel. Dieser Trend aus den USA könnte die in den letzten Jahren so beliebte Fotobox ablösen. Dabei handelt es sich um einen 1,65 Meter hohen Spiegel mit interaktiver Menüführung und Touchscreen. Stolz führt Geschäftsführer Sven Aden den Spiegel vor: Eine Kommentarfunktion ermöglicht den Gästen das Schreiben netter Worte direkt auf dem zuvor gemachten Bild auf der Spiegeloberfläche. Ein weitere Besonderheit ist der integrierte Drucker. Bis zu 200 Fotos können an einem Abend direkt gedruckt werden. Zusätzlich werden die Bilder digital gespeichert und dem Brautpaar per USB-Stick oder in einer Online-Galerie zur Verfügung gestellt.

Neben dieser Neuheit sowie einer Tattoo-Bar (statt der Süßigkeiten einer Candy-Bar können sich die Hochzeitsgäste verschiedene Muster per Abziehbild auf die Haut kleben lassen) oder auch einer anderen Art von Körperschmuck – dem Bodypainting, bei dem mit weißer Hennafarbe der Körper verziert wird – steht nach wie vor die Grundausstattung des Brautpaares im Vordergrund.

Entschleunigung

Verschiedene Anbieter stellen sich vor und zeigen mit liebevoll eingedeckten Tischen und Fotos, wie eine Feier in ihrem Ambiente aussehen kann. Weitere Stände präsentieren Fotostudios, Eventplaner, Cateringfirmen und Hochzeitsdekorationen. Natürlich darf auch die standesgemäße Fahrt zur Trauung nicht vergessen werden. Modelle der Rolls-Royce-Familie stehen hochglänzend neben dem roten Teppich und dürfen von innen wie außen besichtigt werden.

Neben den prachtvollen Fahrzeugen steht auch eine Hochzeitskutsche. Eva Claußen vom „Zucht- und Fahrstall Claußen“ erzählt von der Besonderheit einer Kutsche: „Es geht um Entschleunigung. Heutzutage ist alles schnelllebig und gehetzt. Das sollte am Tag der Hochzeit nicht so sein. Eine Kutsche nimmt automatisch Geschwindigkeit“. Das Brautpaar könne innehalten und den Augenblick genießen. Zudem biete eine Kutsche viel Platz für opulente Kleider.

Im Zentrum der Messe stehen indes Trauringe und vor allem das Brautkleid. Die zukünftigen Bräute können sich kaum satt sehen an all den zauberhaften Kleidern, die unterschiedlicher und individueller nicht sein könnten. Eugenia Burgardt von „La Sürprise – Braut und Abendmode“ sagt, dass bei ihr nach wie vor klassische Kleider in Weiß, Ivory oder Champagner gekauft würden. Extravagante Wünsche in Farbe und Form seien sehr selten. Allerdings beobachte sie, dass die Nachfrage nach kurzen Kleidern mit abnehmbarem Rock steige. So könne man sich elegant wie eine Prinzessin trauen lassen und abends mit kurzem Kleid unbeschwert feiern.

Bei der „123 Gold Trauring Lounge Oldenburg“ heißt’s, dass die Kunden dort immer individueller in ihren Wünschen würden: Die Trauringe seien genauso unterschiedlich wie die Brautpaare selbst. Junge Paare entschieden sich allerdings häufiger für ein klassisches Modell, wobei die ältere Generation mutiger sei und ausgefallene Stücke wähle.

Bloß alles aufessen!

Um Individualität dreht es sich auch bei Konditormeisterin Anja Bröker von der „Hümmlinger-Tortenwelt“. Ausgefallene Tortenwünsche und klassische Hochzeitstorten würden sich die Waage halten. Viele Kunden würden sich verschätzen, wie groß eine Torte für die entsprechende Gästeanzahl sein müsse. Bröker gehe es nicht um den teuersten Verkauf, wie sie sagt: „Bleibt die Hälfte der Torte über und landet wohl möglich am Ende noch im Müll, spricht das nicht gerade für mich und meine Qualität, denn dann habe ich die Kunden falsch beraten. Das größte Kompliment ist es, wenn die Torte aufgegessen wird. So weiß ich, dass ich richtig kalkuliert habe und bin zufrieden.“ Einige Kostproben gibt es bei ihr entsprechend auch.

Modenschau und Tanz

Apropos… Nicht nur die Augen und Ohren werden mit unzähligen Sinneseindrücken überflutet, auch der Geruchssinn wird angesprochen. Es liegt Waffelduft in der Luft und unterstreicht das imposante Ambiente. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Besucher sind voller Vorfreude und neugierig, haben viele Fragen – und die Mitarbeiter an den Ständen eine Menge Antworten und Informationen.

Da ist eine kurze Verschnaufpause zwischendurch wichtig. Die können die Verliebten sowie Angehörige und Freunde bei einer Modenschau oder einer Tanzaufführung im hinteren Teil der Halle genießen.

Egal ob die Planung der bevorstehenden Hochzeit bereits begonnen hat und nur noch letzte Anregungen benötigt werden oder frisch Verlobte in diese Welt erstmals hineinschnuppern wollen – die Oldenburger Hochzeitsmesse bietet mit mehr als fünf Dutzend Ausstellern etwas für jeden und jede – für Jung und Alt, für Verliebte, Verlobte und Verheiratet, für Freunde und die ganze Familie. Fürs Herz!