Oldenburg Kaum etwas ist so mit Erwartungen aufgeladen wie eine Hochzeit – und kaum etwas wird dadurch zu so einer Herausforderung. Schließlich geht es um nichts geringeres als den schönsten Tag im Leben. „Mit dem Tag des Antrags kommen all diese Fragen: Woher bekomme ich mein Kleid? Wo finde ich die richtigen Ansprechpartner?“, sagt Sonja Hobbie, Geschäftsbereichsleiterin Messen bei der Weser-Ems-Halle. Am kommenden Wochenende finden Paare dort jede Menge Antworten – sogar auf Fragen, die sie sich bestimmt noch gar nicht gestellt haben.

„Wir sind ziemlich breit aufgestellt“, sagt Hobbie mit Blick auf die Aussteller der Oldenburger Hochzeitsmesse, die in diesem Jahr unter dem Motto „Bella Italia“ steht. Vom klassischen Kleid bis zum Kinderschminken ist alles dabei. Kein Wunder: Die Marktforschungsfirma Toluna ermittelte im vergangenen Jahr, dass mehr als jeder dritte Deutsche (36 Prozent) bereit ist, mehr als 5000 Euro für seine Hochzeit auszugeben. Allein für die Trauringe geben Paare durchschnittlich 565 Euro aus, sagt der Bundesverband der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte. Bei relativ stabilen Trauungszahlen von jährlich knapp unter 1000 allein in Oldenburg, sowie rund 5000 Besuchern auf der Messe, ist das kein kleiner Markt. Und auf dem drängeln sich längst nicht mehr nur Konditoren, Juweliere und Brautausstatter.

Auf der Messe werden Trauungen simuliert

„Der Markt wächst“, sagt auch Armin Straub, der Paare als freier Redner traut. Zusammen mit seiner Frau Raphaela Dell „simuliert“ er zwei Trauungen auf der Messe. „Wir wollen einfach mal zeigen, was möglich ist“, sagt Dell. „Mit Poesie, mit Musik und allem, was zu einer guten Trauung dazu gehört.“ Am Samstag gibt es eine komprimierte Version einer „Rockabilly“-Hochzeit, am Sonntag eine „türkische Hochzeit vor italienischem Hintergrund“, sagt Dell.

Doch nicht nur für die Trauung, laut Hobbie immerhin der „emotionale Höhepunkt des Tages“, gibt es in der Weser-Ems-Halle jede Menge Inspiration, auch für das Drumherum. Mehr als fünf Dutzend Aussteller kommen nach Oldenburg. Neben den klassischen Dienstleistern – Fotografen, Juweliere, Brautausstatter, Catering und Friseure – gibt es auch ausgefallenere Dienstleistungen rund um die Hochzeit. Bodypainting, Feuershows, Pyrotechnik und Kutschen sind nur einige der ungewöhnlichen Dinge, die auf der Messe gezeigt werden.

Viele davon bringt Lydia Schwarz mit. Die Papenburgerin bietet als „Flaming Lulu“ Feuershows an, hat aber noch weit mehr zu bieten. In Oldenburg präsentiert sie etwa das „White Henna“. Das hat zwar relativ wenig mit dem traditionellen orientalischen Hochzeitsschmuck zu tun, dekorativ ist es trotzdem. „Man kann den Körper eben auch mit anderem als Schmuck verzieren“, sagt Schwarz.

Goldene Klebebildchen und Street Food

Klebebildchen für Erwachsene: An der Tattoo Bar gibt’s Körperschmuck. Bild: Frick

In eine ähnliche Richtung geht der Nachfolger der „Candy Bar“: die „Tattoo Bar“, an der sich Gäste goldene Ornamente auf die Haut kleben lassen können – ähnlich den Klebebildchen aus Kaugummiverpackungen. Deutlich aufwendiger ist die Idee, sich einen Food-Truck vor das Standesamt zu bestellen. Da wirkt der gemietete Rolls Royce fast schon einfallslos.

Das Herz der Messe bilden aber weder UV-Seifenblasen noch Benimmtraining. „Das Kleid“, sagt Sonja Hobbie, „ist das A und O einer Hochzeit“. Und für das steht vor allem einer: Seit 25 Jahren sind die Oldenburger Messe und das Modehaus Havekost fest miteinander verbunden. „Die eigene Hochzeit ist ein einzigartiger Moment im Leben“, sagt Firmeninhaber Ude Havekost. „Da sollte die Kleidung auch festlich sein. Das gibt der Feier den richtigen Rahmen.“

Zu seiner eigenen „Silberhochzeit“ hat Havekost die aktuellen Trends für Bräute im Gepäck: gewagte Ausschnitte (hinten und vorne), transparente Ärmel (teils mit Tattoo-Effekt), verspielte Details und jede Menge Tüll. „Ein Trend, der bleibt“, sagt der Experte, der von „feenhaften Kleidern“ schwärmt und „Mut zur Farbe“ empfiehlt. Wobei das bei Brautkleidern Champagner, Creme oder leichte Salmon-Töne bedeutet. Der Bräutigam bleibt beim klassischen Anzug, am besten mit Weste. Und der passt dann zu (fast) allem – egal ob Food-Truck oder Feuershow.