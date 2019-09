Oldenburg Neben bunten Farben, sonnigen Spaziergängen und gemütlichen Abenden im heimischen Wohnzimmer hat der Herbst noch einiges mehr zu bieten. Nicht zu Unrecht spricht man auch von der dunklen Zeit des Jahres. Genau die richtige Zeit für Horror-Fans und Grusel-Freunde. Alles, was das Grusel-Herz begehrt, fuhr nun ein Ort auf, an dem man es weniger erwartet: das Oldenburger Maislabyrinth. Passend zum Freitag, dem 13., fand hier die erste von vier Horror-Nächten statt. Mehr als 500 Grusel-Fans durchqueren zum Auftakt das Feld des Schreckens.

Alle zwei Jahre verwandelt Kurt Bartels sein Maisfeld am Sackhofsweg 46 in einen Irrgarten. Auf einer Fläche von 20 000 m² gibt es viele Möglichkeiten für den Weg aus der Irre. Unterwegs kann man 20 knifflige Fragen zu Themen rund um die Landwirtschaft und Ernährung beantworten. Infotafeln im Mais helfen einem dabei – wenn man den richtigen Weg findet. Das Labyrinth ist also auch ein Lehrpfad. Am Wochenende lehrten Kurt Bartels und sein Team einem hier aber auch das Gruseln.

„Das, was wir für dieses Jahr geplant haben, ist echt heftig“, verspricht Bartels. Gemeint ist eine Kirche, die inmitten des Labyrinths errichtet wurde – selbstverständlich mit dazugehörigem Friedhof. „Wer da durch geht, muss starke Nerven haben“, lacht der „Macher“.

Horror-Fan Bartels liegt diese Veranstaltung besonders am Herzen. Insgesamt zwölf Laiendarsteller in Kostümen, die man aus den schaurigsten Gruselfilmen kennt, lauerten im Labyrinth. Das Ganze blieb aber nicht unbeobachtet, denn Bartels hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Per Liveübertragung konnte man das Geschehen aus dem Inneren beobachten. Auf zwei Leinwänden sah man, wie die Gäste vor einem Horror-Clown wegrannten und konnte ihre Schreie sogar aus großer Entfernung noch hören.

„Am schlimmsten war die Kettensäge“, erzählt Doris Hahn. Sie habe das Spektakel aber nicht zum ersten Mal mitgemacht. Weil sie vor allem der Nervenkitzel reize und man gerade im Maislabyrinth an seine Grenze komme, wollte sie es in diesem Jahr auf keinem Fall ihrer Freundin Birgit Dopfer vorenthalten. Und auch sie war genauso begeistert: „Ich werde auf jeden Fall wieder herkommen. Man sieht wirklich, wie viel Liebe und Arbeit in die Horror-Nacht gesteckt wurde.“

Die Mühe der Veranstalter scheint sich also ausgezahlt zu haben. Schon im Frühjahr begannen sie mit ersten Vorbereitungen. Die letzten zwei Wochen vor der ersten Grusel-Nacht hatten es aber noch einmal in sich. 30 Leute wollten die Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. „Wir wollen eine andere Zielgruppe ansprechen und zeigen, dass das Maislabyrinth nicht nur für Familien mit Kindern spannend sein kann“, sagt Kurt Bartels. Da die Grusel-Tour nichts für schwache Nerven sei, ist sie auch erst ab 16 Jahren freigegeben.

Wer also genauso auf der Suche nach Nervenkitzel ist und an seine Grenzen kommen möchte, kann sich am nächsten Wochenende wieder auf Grusel-Tour durchs Maislabyrinth begeben. Denn das Grusel-Labyrinth öffnet am nächsten Freitag und Samstagabend wieder von 20 bis 24 Uhr seine Pforten, um Angst und Schrecken, aber auch ganz viel Spaß und Spannung zu verbreiten. Der Eintritt kostet 7,50 Euro.

Ansonsten ist das Maislabyrinth bis Ende September samstags und sonntags von 10 bis etwa 19 Uhr geöffnet. Am Rand wird auch einiges geboten. Eintrittspreise: Kinder von 80 cm bis 1,20 Meter zahlen 2 Euro, größere Kinder und Erwachsene 3,50 Euro.

