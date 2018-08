Oldenburg „Glückwunsch an die Verwaltung“, „Glücksfall für die Musikschule“, „eine rundum gute Lösung“: Ein durchweg positives Echo hat am Dienstag der geplante Umzug der Städtischen Musikschule ins Marktcarré am Rathausmarkt im Kulturausschuss ausgelöst. Ratsmitglieder von SPD, CDU, Grünen und FDP begrüßten die Präsentation von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und des Leiters der Musikschule, Holger Denckmann.

Die Verhandlungen mit der Eigentümerin, der Nord/LB, über einen langfristigen Mietvertrag für die Immobilie seien auf einem guten Weg, berichtete Krogmann. Der Umzug löse die drängenden Raumprobleme und gebe die Möglichkeit, das Konzept „Lernort Musikschule“ zu verwirklichen. Auch für die Innenstadt sieht der Oberbürgermeister durch den Umzug positive Impulse. Über den Mietpreis ist bislang nichts bekannt geworden.

• Gastronomie im Foyer

Die Pläne sehen vor, dass die Musikschule zum Schuljahr 2019/2020 den Betrieb in dem derzeit leerstehenden Gebäude aufnimmt. Das Erdgeschoss wird als Foyer mit Gastronomie und einer kleinen Bühne gestaltet. „Hier können zum Beispiel Eltern und Angehörige während des Unterrichts auf die Schüler warten“, sagt Denckmann. Auch kleinere Vorführungen sind möglich.

• Unterricht auf Etagen

Die über dem Erdgeschoss liegenden fünf Etagen werden für Unterrichtsräume hergerichtet. In einer Etage seien Verwaltung und Bibliothek eingeplant. Ausweichquartiere zum Beispiel in Schulen, die nicht gut für Unterricht geeignet sind, werden aufgegeben. Vor allem für die musikalische Früherziehung gebe es Verbesserungen durch die Schaffung von drei kindgerechten Räumen.

• Lager im keller

Im Keller sollen Übungsräume entstehen, die zum Beispiel Schüler nach Schulschluss nutzen können. Zudem gebe es einen Raum für lautere Instrumente („afrikanische Trommelgruppe“) und ein Instrumentenlager.

• Neues Konzept

Von den insgesamt knapp 2000 qm im Marktcarré will die Stadt rund 1700 qm mieten. Der Foyer-Bereich mit Gastronomie verbleibe bei der Nord/LB und werde im Sinne der Musikschule bespielt.

Die Musikschule will sich am neuen Standort als „Ort zum Verweilen“ präsentieren. „Wir wollen weg von der Einstellung ,das ist mein Schüler’ zum Denken ,das ist meine Schule’“, sagte Denckmann. Die Musikschule werden sich noch stärker als Einrichtung „für alle“ entwickeln.

• Erreichbarkeit

Der Musikschulleiter ist überzeugt, dass der neue Standort „mindestens genauso gut erreichbar ist wie der alte, auch wenn uns zu diesem Punkt immer wieder besorgte Anfragen erreichen“. Die Anbindung an Buslinien sei besser; und anders als am Kulturzentrum PFL gebe es am Rathausmarkt mehrere Parkhäuser für Autofahrer. Für Radabstellplätze in der Innenstadt werde die Stadt ohnehin sorgen, sagte der OB.

Von der Gestaltung der Außenfassade her werde die Musikschule künftig deutlich besser im Stadtbild erkennbar sein. „Derzeit können wir aus Denkmalschutzgründen nicht einmal ein Banner aufhängen.“ Die Nord/LB werde die Räume für die Musikschule herrichten, zum Beispiel für akustische Fragen. Denckmann äußerte sich sehr zufrieden über die Planungen mit der Nord/LB. Die Musikschule mit rund 70 Lehrkräften hat rund 1600 Schüler und betreut rund 1300 weitere in Kooperationsprojekten mit Kitas und Schulen.

• Räume werden frei

Neben dem Musikschulgebäude im rückwärtigen Teil des PFL (Leo-Trepp-Straße 18) werden Verwaltungsräume in der Katharinenstraße 1, in der Peterstraße 1 (Gartenhaus) und zwei Räume im PFL frei. Die Außenstelle der Musikschule in Bloherfelde bleibt erhalten; auch alle Kooperationsprojekte gehen weiter.

Holger Denckmann hat die Leitung der Schule 2014 übernommen. Der 34-Jährige war zuvor stellvertretender Leiter der Musikschule in Leer. Der gebürtige Lübecker hat klassisches Schlagwerk und Jazz Vibrafon studiert.