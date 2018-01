Oldenburg Es soll ja Männer geben, die sich beim Anziehen auf die Anweisungen ihrer Partnerin verlassen oder einfach stets das obersten Teil im Schrank herausgreifen. Wer sich dazuzählt, sollte vielleicht einen Blick auf Philipp Ross werfen. Der 26-Jährige weiß, wie man sich anzieht – und das nicht nur aus motorischer, sondern vor allem aus modischer Sicht.

Sich und seinen Stil präsentiert der Oldenburger dabei auf dem Fotoportal Instagram. Rund 4300 Menschen schauen sich derzeit die Fotos an, die Ross gemeinsam mit einem Freund produziert und unter dem Benutzernamen @iron_phil91 ins Netz stellt. Dass andere sich an der modischen Auswahl orientieren, ist bewusst gewollt.

Das sagt Emily von „Sach an!“ „Philipp beweist auf seinem Instagram-Account, dass auch Männer durchaus mit Mode umgehen können. Mit seiner sympathischen, offenen und lustigen Art geht er dem Klischee eines arroganten Models allerdings völlig aus dem Weg. Wer von den männlichen Lesern Inspiration für coole Outfits sucht, sollte schleunigst Philipps Account folgen.“ Sach an!“ ist der Youtube-Kanal der NWZ. Das Video mit Emily und Philipp Ross inklusive Gewinnspiel finden Sie hier. Alle Beiträge finden Sie unter www.NWZonline.de/sach-an Bei „Sach an trifft...“ porträtieren wir Oldenburger, die sich und ihre Leidenschaft im Internet präsentieren. Haben Sie Vorschläge, wen wir aus der Stadt einmal vorstellen sollen? Dann kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail an red.oldenburg@nwzmedien.de.

„Ich richte mich dabei nicht explizit nach Trends“, sagt Ross. Jedes Jahr sieht er Dinge in den Ladenregalen, bei denen er nur mit den Augen rollen kann. Er setzt stattdessen auf seinen Geschmack, auf das eigene Gefühl für Mode, das er in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Dabei bevorzugt er schlichte Kleidungsstücke, vermeidet grelle Farben und prägt einen eher zeitlosen Stil. „Die meisten Teile könnte man auch in fünf Jahren noch tragen.“

Seit einem Jahr verfolgt der studierte Fitnessökonom, der hauptberuflich auch in dieser Branche arbeitet, nun das Ziel, als sogenannter Influencer im Modebereich Fuß zu fassen. Dahinter steckt die Idee, eine so große Gefolgschaft aufzubauen, dass Unternehmen ihn dafür bezahlen, ihre Produkte im Netz zu präsentieren. So wie es Daniel Fuchs alias @magic_fox erfolgreich praktiziert, den bei Instagram 1,4 Millionen Menschen als modisches Vorbild gewählt haben.

Der Weg dorthin führt über professionelle und abwechslungsreiche Fotos. Oft sind Ross und sein Fotograf in Oldenburg unterwegs, ausgestattet mit mehreren Outfits zum Wechseln mitten auf der Straße. „Fast jeder hat uns schon mal in der Unterhose in der Innenstadt gesehen“, lacht Ross. Der Einsatz scheint sich auszuzahlen: Just in diesen Tagen hat der 26-Jährige die Anfrage bekommen, eine Handyhülle zu präsentieren. Der erste Schritt in Richtung Profiliga ist damit gemacht.

• Drei Dinge sollte jeder Mann nach Ansicht von Philipp Ross als modische Grundlage im Schrank haben: zerrissene Jeans, weiße Sneaker und Accessoires wie Uhren, Ringe oder Armbänder.