Oldenburg „Vielen Dank!“ – so lautet das Resümee aus sechs Workshops, die das Berliner Künstlerinnen-Kollektiv „migrantas“ Ende August auf Einladung der Stadt für Migrantinnen und Migranten angeboten hatte. 90 Teilnehmende aus verschiedenen Herkunftsländern, mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus sowie kulturellem oder sozialem Hintergrund haben sich dabei über ihre Lebensrealitäten ausgetauscht.

Ihre Erfahrungen und Wünsche brachten sie in Zeichnungen und Bildern zum Ausdruck. Im Anschluss verdichteten die Künstlerinnen von „migrantas“ die Ergebnisse der Workshops zu Piktogrammen.

Das Projekt endet nun mit einer Ausstellung, die von Donnerstag, 26. September bis zum 26. Oktober im Bürgerbüro Mitte am Pferdemarkt 14 zu sehen sein wird. Hier wird der gesamte Prozess für alle Interessierten zugänglich gemacht. Neben Fotos aus den Workshops werden die dort entstandenen Zeichnungen und die Piktogramme präsentiert. Sozialdezernentin Dagmar Sachse eröffnet die Schau um 18 Uhr. Danach wird es Gelegenheit geben, mit den Künstlerinnen und den Teilnehmenden der Workshops ins Gespräch zu kommen.

Das Künstlerinnen-Kollektiv „migrantas“ ist auf Initiative des Amtes für Zuwanderung und Integration und des Gleichstellungsbüros nach Oldenburg gekommen. Beide Seiten sind mit dem Projekt sehr zufrieden: „Die präsentierten Piktogramme regen zur Auseinandersetzung mit den Themen ‚Ankommen‘, ‚Zusammenleben‘ und ‚Identität‘ an und laden zu einem Perspektivwechsel ein“, hebt Aliz Müller, Integrationsbeauftragte der Stadt, hervor. „Die Berichte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben uns wichtige Impulse für unsere Arbeit.“

Im Anschluss an die Präsentation im Bürgerbüro soll die Ausstellung durch verschiedene Einrichtungen der Stadt wandern. Interessierte können sich per E-Mail an integration@stadt-oldenburg.de wenden. Weitere Informationen gibt es unter

und www.oldenburg.de/gleichstellung oder www.oldenburg.de/integration