Oldenburg „Ich hab’ nur was Kleines da.“ Mit Pünktchenschürze und Spritztülle in der Hand wirkt die zierliche Blondine wie aus einem amerikanischen 50er-Jahre Werbespot für Backpulver entsprungen. Das ganz große Menü kredenzt sie heute nicht. Ein paar Appetithäppchen. Frisch aus dem Ofen und überaus raffiniert.

Ihre großformatigen Skulpturen, von denen einige an die zwei Meter messen, konnte Susan Collett nicht im Flieger transportieren. Mitgebracht hat die Kanadierin zu den Internationalen Keramiktagen handlichere Arbeiten, die Einblick in ihr Schaffen geben. Während des eintägigen Workshops, dem Keramikerporträt, am Vortag des Marktes, zeigt die 58-Jährige als eine der beiden geladenen Gastdozenten, wie ihre Labyrinthe und Irrgärten entstehen. Die vasenähnlichen Objekte, aufgebaut aus handgeformten, wellenförmigen Tonstücken, setzt die Kanadierin in mehreren Schritten zusammen.

Anfang macht die Spritztülle, mit der sie sehr flüssig gemischten Ton auf Platten dressiert, antrocknen und zu korallenartigen Gebilden wachsen lässt. Um das Material besser biegen und in die Höhe wachsen lassen zu können, arbeitet Susan Collett mit der Paperclay-Technik, bei der dem Ton Cellulose beigemischt wird, die im Ofen verbrennt. Entschieden für diese von einer kalifornischen Künstlerin entwickelte Methode hat sich die Keramikerin nach einem Studienaufenthalt in China, bei dem ihr große Arbeiten immer wieder zusammengesackt sind. Die Bewegung in den eigentlich misslungenen Objekten habe ihr gefallen.

Keramik gibt dieses Wochenende den Ton an – Drei Ausstellungen und Markt Der Keramikmarkt auf dem Schlossplatz hat diesen Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr geöffnet. Die drei Ausstellungen im Schloss sind zu Marktzeiten zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Gastdozenten sind das Wochenende über auf dem Markt oder im Schloss anwesend. Länger zu sehen ist die Schau „Im Gleichklang“. Werke der Vorjahressiegerin Si-Sook Kang sind bis 15. September ausgestellt.

In Susan Colletts Leben ist vieles glücklicher Zufall. Studiert hat sie eigentlich Druckgrafik. „Irgendwann, im letzten Semester, bin ich in einen Keramikkurs gegangen“, erinnert sie sich und erzählt von ihrem ersten Werk „einem hässlichen Teepott“. Lange blieb die Kanadierin nicht bei unansehnlicher Gebrauchskeramik. Sie gewann einen Preis an der Uni und entschied sich kurzerhand, die Drehscheibe zu ihrem Arbeitsplatz zu machen.

Suche nach Aufregendem

Die Faszination fürs Zeichnerische, das Druckhandwerk und Radierungen blieb. In der ersten, langen Schaffensperiode entstanden vorwiegend bemalte Fliesen. Heute, während Susan Colletts preisgekrönte Keramiken sich durch dreidimensionale, fast chaotisch wirkende, naturähnliche Formen auszeichnen, arbeitet sie parallel weiter an Kupferplatten. Aus ihrem Atelier in Toronto muss ihr Mann sie manchmal rauslocken. Meist arbeite sie an mehreren Projekten gleichzeitig, vergesse das Abendessen. Verbindet wieder und wieder die Tonknäule mit Kupferbändern. Wie im Rausch. Bis zu sieben Mal brennt Susan Collett ihre Werke. Das Chaos, die Verwandlung, ist dabei Prinzip. „Weil ich zeigen will, das daraus etwas Gutes entsteht.“ Fertig ist eine Skulptur dann, „wenn etwas Aufregendes passiert ist, das ich nicht verlieren will.“ Die von ihr häufig verwendete Perlmuttglasur hält nur niedrige Temperaturen aus; bei einem weiteren Mal im Ofen würde der zauberhafte Schimmer verschwinden.

Susan Colletts Augen glänzen. Sie brennt für ihre Kunst. Genau wie bei Velimir Vukicevic, dessen Arbeiten als zweiter Gastdozent das Plakat der diesjährigen Keramiktage zieren. An die bauchigen, in Form gegossenen und auffallend farbigen Objekte hat sich der Serbe erst nach und nach herangetastet. In der Schulzeit war der heute 69-Jährige auf Mathematik und Physik fokussiert, entschied sich dann für Innenarchitektur. Weil die Studienplätze rar waren, riet ihm sein Vater, als Keramiker, vorerst den gleichen Weg einzuschlagen. Also lernte Velimir Vukicevic sieben Jahre in seiner Heimatstadt Belgrad das Keramikerhandwerk und arbeitete anschließend zusammen mit seinem Vater.

Die ersten zehn Jahre widmete sich der Serbe traditioneller Kunst – Tonfiguren vor bemalten Hintergründen. Velimir Vukicevic war gut in dem, was er tat und gefragt in seinem Land. Aber der internationale Erfolg blieb aus.

Schöpfung neuer Werke

Gelegenheit, über den Porzellantellerrand zu gucken, hatte der Serbe während des Jugoslawienkrieges. Zwei Jahre verbrachte er Anfang der 90er in der Schweiz – und lernte neue Techniken kennen. „In der Werkstatt, wo ich gearbeitet habe, wurden riesige Schalen gefertigt – ich habe sofort gefragt, ob man die auch bemalen kann.“ Das war der Anfang einer Leidenschaft. Fortan schuf Velimir Vukicevic Illusionen auf Ton: Dreidimensional wirkende Bilder auf flachen Oberflächen. Spätestens mit dem Schritt zu bemalten Skulpturen, anfänglich kantig-kubisch, aktuell rund-organisch, machte der Serbe weltweit von sich reden.

Mit 69 habe er noch nicht ausgelernt, sagt Velimir Vukicevic. „Ich entdecke immer wieder Neues.“ Morgens, beim Kaffee könne er es nicht abwarten loszulegen, ins Atelier zu stürmen und zu arbeiten. „Ich muss immer etwas aufpassen, nicht zu viel zu machen, die Objekte nicht mit meinen Ideen zu überladen“, sagt er. Neben dem Schaffen liebt der Serbe das Zeigen: „Die Reaktionen der Menschen auf meine Arbeit.“

Genießen kann er die nun das ganze Wochenende. In einer Sonderausstellung werden die Werke der beiden Gastdozenten präsentiert. Ob Velimir Vukicevic und Susan Collett, diesmal ohne Pünktchenschürze und Spritztülle, das Erfolgsrezept ihrer Appetithäppchen, frisch aus dem Ofen, verraten, dürfen Besucher der Internationalen Keramiktage herausfinden.