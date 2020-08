Internationales Filmfest: Entrückte Reise durch Gosse als Eröffnungsstreifen

Oldenburg Der Countdown läuft: Am 16. September startet das 27. Internationale Filmfest. Eröffnet wird das Festival gebührend mit einer Weltpremiere. Der kanadische Filmemacher Michael Maxxis kommt mit seinem Regiedebüt „Puppy Love“ nach Oldenburg und wird im Rahmen einer Wohnzimmer-Gala die Uraufführung mit einer Familie oder WG in ihrem heimischen Umfeld feiern. Zeitgleich wird der Film auch online zu sehen sein. Bei der Wohnzimmer-Gala werden neben Regisseur Michael Maxxis auch die beiden Hauptdarsteller Hopper Penn und Paz de La Huerta anwesend sein.

Der Film erzählt von einem ungleichen Paar, das durch außergewöhnliche Umstände zueinander findet. Der geistig beeinträchtigte Morgan (Hopper Penn) führt ein eintöniges Leben, bis er in der Prostituierten Carla (Paz de la Huerta) unerwartet seine lang erträumte Gefährtin findet. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine seltsame, entrückt-schöne Reise durch die Gosse.

„Puppy Love“ glänzt mit einer hochkarätigen Besetzung um Hopper Penn, dem Sohn von Schauspielstar Sean Penn, und Paz De La Huerta („Enter the Void“ und „Boardwalk Empire“) in den Hauptrollen sowie mit denkwürdigen Auftritten der Schauspielgrößen Rosanna Arquette und Michael Madsen. Die Erzählung basiert auf einer wahren Geschichte, der Geschichte von Maxxis’ Cousin Morgan. Nicht zuletzt aus dieser Lebensnähe zieht der Film seine beeindruckende, rohe Energie. Neben den darstellerischen Leistungen brillieren die Bilder dieses filmischen Trips. Dafür sorgt der britische Kameramann Larry Smith, der sein Handwerk unter Stanley Kubrick lernte. • Der Ticketverkauf für den Eröffnungsfilm startet am 1. September auf: