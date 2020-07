Jüdische Gemeinde In Oldenburg: „Wir waren Pioniere“

Oldenburg Die Berufung von Bea Wyler zum Rabbiner von Oldenburg sorgte vor 25 Jahren für Schlagzeilen und löste heftige Debatten innerhalb der jüdischen Gemeinschaft aus. Der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis (1927-1999), lehnte es öffentlich ab, einen von einer Frau geleiteten Gottesdienst zu besuchen. Die Deutsche Rabbinerkonferenz verweigerte der heute 69-jährigen Schweizerin sogar die Mitgliedschaft.

Am 1. August 1995 trat Bea Wyler als erste Frau nach dem Holocaust das Amt des Rabbiners in einer jüdischen Gemeinde in Deutschland an. „Nicht Rabbinerin“, betont sie bestimmt, „sondern Rabbiner. Denn so lautet mein akademischer Titel.“ Fast neun Jahre lang leitete sie die Gemeinden im niedersächsischen Oldenburg und Braunschweig.

Wachsende Gemeinden

Als Bea Wyler 1995 in New York ihr Studium mit der Ordination beendete, waren die Umwälzungen nach dem Fall der Mauer in ganz Europa zu spüren. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wanderten viele Juden nach Deutschland ein. In dieser Zeit waren die jüdischen Gemeinde in Deutschland die am schnellsten wachsenden weltweit. In Oldenburg hatte sich 1992 im zweiten Anlauf eine jüdische Gemeinde gegründet – mit gerade 34 Gründungsmitgliedern. Zwei Jahre später waren es bereits rund 100.

Schnell sei dem Gründungskreis um die Vorsitzende Sara-Ruth Schumann (1938-2014) klar geworden, dass ein Rabbiner nötig war, um die jüdische Tradition zu bewahren, zu entwickeln und selbstbewusst zu leben, erinnert sich Wyler. Denn die meisten Neuankömmlinge hätten lediglich eine rudimentäre Vorstellungen von ihrer jüdischen Tradition gehabt. Um einen Rabbiner anstellen zu können, kooperierten die Gemeinden in Oldenburg und Braunschweig, auch die Oldenburger Universität richtete eine Teilstelle im Studiengang für Jüdische Studien ein. Und so kam Bea Wyler nach Oldenburg.

„Wir waren Pioniere“, sagt Bea Wyler im Rückblick. Was in großen traditionellen Gemeinden selbstverständlich war, musste in Oldenburg und Braunschweig von Grund auf aufgebaut werden. „Andere Rabbiner haben über mich gelacht, weil wir nur einen Schabbat-Gottesdienst im Monat feierten.“ Mehr sei nicht möglich gewesen. „Ich habe mich im Rabbinat oft einsam gefühlt“, sagt sie.

Alina Treiger Als erste Frau wurde Alina Treiger im Jahr 2010 in Deutschland nach der Schoah als Rabbinerin ordiniert. Anschließend trat sie ihren Dienst für die jüdischen Gemeinden Oldenburg und Delmenhorst an. Weibliche Rabbiner gibt es auch andernorts in Deutschland hier und da. Allerdings gibt Vorreiterin Bea Wyler zu bedenken, dass diese in keinen großen Gemeinden tätig seien. Die meisten weiblichen Rabbiner gibt es in den USA. Weltweit sollen es etwa 1000 sein. Die jüdische Gemeinde zu Oldenburg wurde am 6. August 1992 wieder gegründet. Auch die Initiative zur Neugründung ging vor allem von gläubigen Frauen aus. Heute zählt die Gemeinde rund 280 Mitglieder. jg-ol.de

Darum begann die Schriftgelehrte, ihre Gemeindemitglieder auszubilden: „Es braucht für einen jüdischen Gottesdienst keinen Rabbiner. Es braucht jüdische Leute, die wissen, wie es geht“, erläutert Bea Wyler. Nach zwei Jahren waren so viele Menschen befähigt, einen Gottesdienst zu leiten, dass der Schabbat-Gottesdienst alle zwei Wochen gefeiert werden konnte. „Einige von denen, die ich ausgebildet habe, leiten heute noch den Gottesdienst“, sagt sie mit einer kleinen Spur Stolz in der Stimme.

Studierte Agrarökonomin

Dass sie einmal als Frau Rabbiner arbeiten würden, war der 1951 geborenen Frau nicht in die Wiege gelegt. Zunächst studierte sie Agrarökonomie mit dem Spezialgebiet Geflügelzucht. Später arbeitete sie als agrarwissenschaftliche Journalistin.

„Irgendwann wollte ich mehr über meine jüdische Tradition wissen – sie besser kennenlernen und verstehen.“ Wyler tauchte tief in die Schriften ein – immer mit dem Gedanken, das Gelernte auch im Leben anwenden zu wollen. „Da war der Schritt nicht mehr weit, daraus einen Beruf zu machen.“ Bea Wyler studierte in Israel, Berlin, London und in New York am Jewish Theological Seminary. Heute unterrichtet und publiziert sie wieder in der Schweiz.