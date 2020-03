Karriere: Oh, wie schön ist Oldenburg

Oldenburg Neues zu lernen und dieses anzuwenden ist Rebeca Ramirez besonders wichtig. Das spiegelt sich auch in ihrem Leben, in dem auch Oldenburg eine wichtige Rolle spielt: Geboren wurde sie in Panama, wo sie Elektrotechnik studierte. Rebeca Ramirez war eine der ersten Studentinnen aus Panama, die ein Auslandssemester absolvierten. Dieses verbrachte sie in der Schweiz und arbeitete später in Indien. Zurück in Panama erhielt sie 2009 ein Angebot des Energieministeriums, an einem Plan für die Energiegewinnung in den nächsten 15 Jahren mitzuarbeiten. Sie nahm an. „In Panama existierte damals noch kein einziger Windpark, obwohl die Bedingungen dafür in vielen Regionen gut sind“, berichtet Ramirez.

Oldenburger Wetter

Um sich das für den Job nötige Wissen anzueignen, absolvierte sie von 2010 bis 2012 das Postgraduate Programme Renewable Energy (PPRE) an der Universität Oldenburg. In Oldenburg fühlte sie sich sofort wohl: „Ich habe viele nette Leute kennengelernt, vom Vermieter über die Nachbarn, Mitstudierende bis zu den Professoren.“ Und das Oldenburger Wetter? Ramirez lacht: „Auch das mag ich sehr. In Panama ist es mir oft zu warm.“

Nach ihrem Abschluss nahm sie die Arbeit beim Energieministerium Panamas wieder auf. Dort entwickelte sie unter anderem das erste Gesetz für Solarenergie mit, überarbeitete technische Standards für Windparks sowie Regulierungen des Elektrizitätsmarktes und war verantwortlich für die Entwicklung von Szenarien für Panamas Energie-Plan 2015 bis 2050.

„Wir haben mehr als 800 Gespräche am Runden Tisch mit ganz unterschiedlichen Personen geführt, von Hausfrauen über Studenten bis zu Unternehmern“, berichtet Ramirez. „Es zeigte sich, dass viele für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien sind. Zumal die Trockenzeit immer länger wird und Panama gerade erstmals mit Wassermangel konfrontiert wird. “

Da es Ramirez wichtig ist, ihr Wissen weiterzugeben, lehrte sie zudem in Teilzeit an der Technological University of Panama und arbeitete als Beraterin für europäische und asiatische Firmen. Schließlich wurde sie als erste Frau „Präsident des Nationalen Energieeffizienz-Index Komitees“. In dieser Funktion etablierte sie die ersten Normen in Bezug auf Energieeffizienz in Panama: „Wenn jemand jetzt einen Kühlschrank oder eine Klimaanlage kauft, kennt er endlich nicht mehr nur den Preis, sondern erhält auch Informationen über den Energieverbrauch und damit über die zu erwartenden Folgekosten.“

Als nächstes wollte sie Entscheidungsträgern eine Methode an die Hand geben, mit der diese herausfinden können, wie sie intelligente Stromnetze unter den im Land vorherrschenden Bedingungen am besten einsetzen und somit Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Da eine solche Methode, die an unterschiedliche Regulationsmechanismen in verschiedenen Ländern angepasst werden kann, bisher nicht existiert, entschied sich Ramirez dies zum Thema ihrer Doktorarbeit zu machen. Sie streckte ihre Fühler weltweit aus und fand in Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff vom Offis in Oldenburg einen Wissenschaftler, der ihre Promotion betreuen wollte.

Zurück mit Familie

Die Ankunft in Deutschland im Herbst 2019 gestaltete sich etwas schwieriger als neun Jahre zuvor, denn diesmal reiste sie mit ihrem Mann, ihrer dreijährigen Tochter und ihrem zwei Monate alten Sohn. Kein Zuckerschlecken mit zwei Kinderwagen, sechs Riesenkoffern und Handgepäck. Mittlerweile sind die Anfangsschwierigkeiten überwunden und Rebeca Ramirez Wunsch, dass ihre Kinder verschiedene Kulturen kennenlernen, geht in Erfüllung. Konkrete Pläne für die Zeit nach der Promotion hat sie noch nicht. Vielleicht geht sie zurück nach Panama, um ihr neues Wissen dort anzuwenden, oder es bietet sich eine andere Chance.