Katholische Kirchen in Oldenburg: Große Herausforderungen für Gemeinden

Oldenburg Auch wenn das Weihnachtsfest nicht ihr höchstes Fest ist (das ist Ostern) hat es auch für die fast 25 000 Katholiken in Oldenburg einen enorm hohen Stellenwert. Und für die Profis in den Pfarreien bedeuten Heiligabend und Weihnachten alle Jahre wieder eine besondere Herausforderung. Ob Pfarrer, Pastoralreferenten, Küster oder Pfarrsekretärinnen, alle haben – unterstützt von Ehrenamtlichen – immer jede Menge zu tun; und in Corona-Zeiten noch mehr.

Gerade Ehrenamtliche würden in diesem Jahr noch mehr gebraucht, sagt Angela Martin, Küsterin an St. Josef. „Und jede Menge Improvisation“, ergänzt Pfarrer Christoph Sibbel. Vor allem für die Zutrittsregelung in die jeweiligen Kirchen an den Feiertagen wird noch Hilfe benötigt.

Advent

An den Adventssonntagen ändert sich in den katholischen Gemeinden grundsätzlich nichts. Die Gottesdienste finden unter den üblichen Hygiene- und Abstandsregeln statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Die meisten Kirchen (Ausnahmen St. Christophorus und St. Stephanus) seien zum persönlichen Gebet aber auch unter der Woche jeweils mehrere Stunden geöffnet, betont Sibbel. Und dass das durchaus angenommen wird, zeigt ein Beispiel: „So viele Kerzen wie sonst im ganzen Jahr“ seien bisher schon entzündet worden, weiß die Pastoralreferentin von St. Willehad, Ingrid Liebermann. „Und in der Adventszeit ist der Bedarf noch größer.“ Ein Beispiel für eine besondere Aktion, von denen es in den drei Pfarreien viele gibt, ist der „Wunschbaum“ in St. Marien. Für die dort hängenden Nummern gibt es im Pfarrbüro Adressen von Menschen, denen man persönliche Worte schreiben kann: „Da kann was draus werden“, hofft Pastoralreferent Heinz-Peter Hahn auf neue Kontakte.

Heiligabend und Weihnachten

Die besonders gut besuchten Gottesdienste stellen die Kirchengemeinden auch vor besondere Herausforderungen. Alle haben sich – teils leicht unterschiedliche – Anmeldeverfahren überlegt. Zum Teil reichen telefonische Meldungen, zum Teil gibt es vorab Zugangskarten. Um den Ansturm, der trotz der Reglementierung erwartet wird, zu bewältigen, werden allerorten noch Freiwillige für den Begrüßungsdienst gesucht.

Die Anzahl der Gottesdienste ist in allen Gemeinden deutlich erhöht worden, zum Teil verdoppelt. Dazu werden emeritierte Pfarrer eingesetzt und auch der Militärpfarrer hat Hilfe zugesagt. „Nur die Christmette bleibt natürlich einmalig“, sagt Sibbel.

Drei Pfarreien und deutlich mehr Kirchen Pfarrei St. Josef: Zur Pfarrei zählen St. Michael (Klingenbergstraße 20) und St. Josef (Bauordenstraße 70). Das Pfarrbüro ist unter Telefon 0441/41235 und gemeinde@st-josef-ol.de zu erreichen. Außerhalb Oldenburgs zählen noch die Kirchen Heilige Drei Könige (Wardenburg und St. Ansgar (Sandkrug) dazu. Pfarrei St. Marien: Zur Pfarrei gehören die Kirchen St. Marien (Friesenstraße 15), St. Christophorus (Brookweg 30) und (noch) St. Bonifatius (Brahmkamp 15). Das Pfarrbüro ist unter Telefon 0441/ 983480 sowie info@st-marien-ol.de zu erreichen. Pfarrei St. Willehad: Die Kirchen Heilig Geist (Dedestraße 13), St. Stephanus (Windthorststraße 39) und St. Willehad (Eichenstraße 57) sowie die Forumskirche St. Peter (Peterstraße 20) gehören zur Pfarrei. Das Pfarrbüro in der Eichenstraße 57 ist zu erreichen unter Telefon 0441/957020 sowie per E-Mail an E-Mail info@st-willehad-oldenburg.com. www.st-josef-ol.de www.st-marien-ol.de www.st-willehad-oldenburg.com

Pfarrer Michael Heyer vom Forum St. Peter und Pfarrverwalter von St. Marien kündigt zum Beispiel Livestreams an den Adventssonntagen und Weihnachten an. Ingrid Liebermann setzt hingegen auf „Worte zum Sonntag“ zum Mitnehmen. Zudem wird es bei ihr „Weihnachten in der Tüte“ geben für einen kleinen Gottesdienst zu Hause.

Verzichtet wird in diesem Jahr auf Krippenspiele – und weitgehend auf das gemeinsame Singen. Ganz ohne Weihnachtslieder soll es aber nicht laufen: Vor Heilig Geist etwa wird nach dem Gottesdienst vor der Kirche angestimmt.

Einen besonderen Wortgottesdienst gibt es Heiligabend unter freiem Himmel: Von 16.30 bis 17 Uhr findet auf dem Waffenplatz eine ökumenische Feier statt – bei jedem Wetter. Anmeldungen hierzu sind auf www.kirchengemeinde-oldenburg.de möglich.

Sternsinger

„Uns ist die Botschaft wichtig: Die Aktion soll stattfinden“, betont Sibbel. Die Gruppen werden kleiner sein, die Teilnehmer nicht so zusammengewürfelt, erläutert Küsterin Martin. „Idealerweise sind es Familien.“ Sternsinger werden nur angemeldete Haushalte besuchen.

Seit fast 30 Jahren kümmert sich Rosemarie Deckarm in der Gemeinde St. Willehad um die Sternsinger. Doch so schwierig wie in der Corona-Pandemie war es noch nie – und deshalb hat sie entschieden: „Es ist uns zu riskant, 400 Leute mit 70 bis 80 Sternsingern zu besuchen.“ Stattdessen bereitet sie Flugblätter vor, samt Segensspruch und Spendenkonto. Diese können in den Gottesdiensten mitgenommen werden.

Auf Hausbesuche nach vorheriger Anmeldung setzt indes Liebermann: „Das setzt allerdings voraus, dass wir Kinder und Eltern finden.“