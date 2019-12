Oldenburg Was haben lange Wartezeiten in Telefon-Hotlines und ein Sitznachbar im Flugzeug, der seinen Tisch ständig auf- und zuklappt, gemeinsam? Richtig, diese Situationen können einen gerne mal an den Rande des Wahnsinns bringen.

Das weiß auch Comedian Kaya Yanar. Am Sonnabend trat er mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Ausrasten für Anfänger“ in der Weser-Ems-Halle auf. Rund 1000 Zuschauer lachten herzlich über Alltagssituationen, in denen man gerne mal die Nerven verlieren kann.

Kaya Yanar bot seinen Fans eine Show zum Dampf ablassen.. Gemeinsam mit seinem Publikum versuchte er dem Grund auf die Spuren zu kommen, woher sein Hang zum „Ausrasten“ kommt. Die Antwort: Er habe es von seinem Vater geerbt.

Offenbar schoss er damit in das Herz seiner Fans. Denn nun folgte das, wofür seine Fans ihn lieben. Kaya Yanar erzählte von Situationen seiner Jugend, in denen er leicht in Konflikt mit seinem Vater geriet. Die Tücken der deutschen Sprache waren nicht allzu selten der Grund dafür.

Publikum war gefragt

Doch nicht nur Yanar konnte von unzähligen Momenten berichten, die ihn zum Ausrasten gebracht haben. Er wollte wissen, was sein Oldenburger Publikum so richtig auf die Palme bringt. Deshalb durften ihm seine Fans während der Pause Nachrichten auf seinen Sozialen Netzwerken schreiben, in denen sie von persönlichen Erlebnissen berichten, die sie besonders aufgeregt haben.

„Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass meine Nachricht vorgelesen wird“, erzählt der 20-jährige Marcel Gernoth. Den leidenschaftlichen Festivalgänger rege es auf, wenn die ausgelassene Stimmung durch andere zu betrunkene Besucher gestört werde. Dem konnte Kaya Yanar nur zustimmen.

Eine Nachricht jedoch blieb besonders im Gedächtnis des Comedians. Ein Gast beschwerte sich über Passanten in der Innenstadt, die zu langsam laufen und damit den Fußweg blockieren. Für Yanar sei dies eher eine Lapalie. Deshalb fragt er das Publikum schmunzelnd, ob Vorbeigehen keine Option sei. Doch seine Oldenburger Fans brachen in schallendes Gelächter aus. Denn jeder hier kenne diese Situation.

Als ein anderer Gast noch einen drauf setzte, gab es im Publikum kein Halten mehr. Denn das einzige, was noch schlimmer sei, als zu langsame Fußgänger, seien diejenigen, die zu allem Überfluss einfach stehen bleiben würden.

Fans waren begeistert

„Wir haben Kaya Yanar zum ersten Mal gesehen und kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus“, berichtet Andreas Förster. Der Wardenburger würde sich gerne mit seiner Frau noch weitere Auftritte des Comedians anschauen. Denn ihm habe es am meisten gefallen, wie Kaya Yanar es immer wieder schafft, kulturelle Unterschiede mit viel Witz und überspitzten Klischees auf den Punkt zu bringen.

Eines hat Yanar an diesem Abend bewiesen. Auch, wenn der Alltag oftmals sehr nervenaufreibende Momente mit sich bringt, sollte man nie vergessen, über die kleinen Ausraster des Lebens herzlich zu lachen.

Mehr Infos unter: www.kaya.tv