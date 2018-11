BILD: Martin Remmers BILD: Martin Remmers

Volles Programm

Eröffnet wird die Kibum an diesem Samstag, 3. November, um 15 Uhr im Kulturzentrum PFL an der Peterstraße. Besucher sind montags bis freitags zwischen 8.30 und 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr willkommen.

Drei Ausstellungen warten auf Kibum-Besucher: Am Sonntag, 4. November, 15 Uhr eröffnet Schirmherr Paul Maar seine Schau in der Artothek. Zu sehen sind die über hundert Original-Illustrationen bis zum 25. November. Mies van Houts Bilderbuchkunst ist vom 4. bis 25. November täglich zwischen 10 und 18 Uhr im Foyer der Kinderbibliothek am PFL zu sehen. „Erzähl mir mehr vom Tier“ heißt es vom 4. November, 11.15 Uhr, bis 28. April im Landesmuseum Natur und Mensch. Gerahmt ist die Ausstellung von einem Veranstaltungsprogramm.

Ganz großes Kino gibt es vom 1. bis 14. November beim 37. Oldenburger Kinderfilmfestival im Casablanca.

Für jugendliche Besucher ist am Dienstag, 6. November, um 9.30 und 11 Uhr im Landesmuseum Natur und Mensch Stefanie Höfler mit „Tanz der Tiefseequelle“ zu Gast. Studierende der Münster School of Design lesen am Mittwoch, 7. November, 9.30 und 11 Uhr, im Landesmuseum Natur und Mensch aus ihrer Anthologie „Vom Verschwinden der Tiere“. Claudia Praxmayer präsentiert am Dienstag, 13. November, 9.30 und 11 Uhr, im Landesmuseum Natur und Mensch ihren Thriller „Bienen“.

www.casablanca-kino.de