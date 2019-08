Oldenburg Als wäre es das leichteste der Welt lässt Naoto sein Jo-Jo schwingen, auf und ab, über den Kopf, um den Körper herum, in die Höhe und wieder auf den Boden. Der Japaner tanzt mit seinem Spielzeug, macht Pirouetten, springt umher und verliert dabei nicht den Blickkontakt zum Publikum. Die Zuschauer schauen fasziniert auf das Spektakel. Jetzt fliegt das Jo-Jo in die Höhe, die Besucher schauen gespannt in die Luft, halten den Atem an. Und dann Klatscher. Naoto hat den Trick perfekt ausgeführt.

Es ist kein gewöhnlicher Samstag in der Oldenburger Innenstadt. Überall hängen quietschbunte Ballons, die aufmerksam machen auf das Kleinkunstfestival Japz, das das City-Management Oldenburg zum zweiten Mal veranstaltet. In der ganzen Fußgängerzone wurden Bühnen aufgebaut für die elf Jongleure, Akrobaten, Schauspieler und Zauberer.

Acht Jahre Vorbereitung

Die Show von Naoto ist inzwischen vorbei und die Menschen ziehen weiter zu den Schlosshöfen. Dort trifft der Jongleur Daniel Hochsteiner die letzten Vorbereitungen für seinen Auftritt. Allein auf die Nummer, die er heute aufführen wird, hat er sich acht Jahre lang vorbereitet und hat damit schon Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Trotzdem sei kein Auftritt wie der andere, so Hochsteiner. „Die größte Herausforderung an meiner Arbeit ist, dass man immer live vor einem unbekannten Publikum auftritt. Da gibt es kein Playback. Man muss die ganze Zeit voll da sein, absolute Konzentration“, sagt der 44-Jährige aus Memmingen.

Die Musik ertönt, die Show beginnt. Jetzt trägt Hochsteiner nicht mehr seinen schwarzen Trainingsanzug. Stattdessen hat er ein blaues Hemd mit glitzerndem Silber an, passend zu den silbernen Keulen, die er jetzt in einem wahnsinnig schnellen Tempo jongliert. Immer mehr Keulen kommen hinzu, bis er zuletzt fünf Keulen abwechselnd in die Höhe wirft.

Hochsteiner jongliert mit so ziemlich allem: mit Hüten, Tellern, bunten Ringen und mit Tennisschlägern. Zwischendurch ruft er immer wieder Freiwillige auf die Bühne, die er in sein Programm einbezieht. Dem Künstler ist es wichtig, dass die Leute unterhalten werden. „Ein bisschen Show und Comedy gehören dazu, die bloße Technik reicht für so einen Auftritt nicht“, sagt er. Die Menschentraube vor dem Podest in den Schlosshöfen wird während der Show voller. Menschen, die eigentlich gerade einkaufen, bleiben stehen. Auch viele Eltern mit ihren Kindern schauen sich die Show an.

Manche Besucher sind auch extra für das Kleinkunst-Festival gekommen. Sie erkennt man an den bunten Programmheften in ihren Händen. Man muss ihnen nur folgen, dann kommt man von Station zu Station, von Künstler zu Künstler. Als nächstes geht es zum Nikolaiviertel. Zwischen den kleinen gemütlichen Gassen ist eine Bühne aufgebaut, wo Bauchredner Andreas Römer gerade den Soundcheck macht.

Extra angereist

Es warten schon einige Zuschauer, unter ihnen Charlotte Groschupf. Sie ist mit ihren Söhnen Tammo und Jonas da. Während die Jungen von dem Zauberer Viktor Renner abgelenkt sind, der Münzen aus Ohren hervorzaubert und Karten wie aus dem Nichts auftauchen lässt, erzählt Groschupf begeistert von dem Festival. „Wir sind extra für das Kleinkunstfestival angereist“, sagt die Lüneburgerin, die lange Zeit in Oldenburg gelebt hat. „Für die Kinder ist das ein Highlight. Man kann von einer Bühne zur nächsten laufen. Es ist großartig, dass man alles fußläufig erreichen kann.“ Und alles kostenlos für die Besucher. Lediglich für die Kleinkunst-Gala, die am Samstagabend in der Kulturetage stattfand, wurde Eintritt verlangt. Auch die Familie Jochens ist überzeugt von dem Angebot. „Der Bauchredner jetzt ist unsere dritte Aufführung. Ich finde es toll, dass alle Künstler etwas so Unterschiedliches bieten“, sagt Axel Jochens.

Dabei geht es international zu: Naoto ist aus Japan angereist, der Seifenblasenkünstler Elias aus Belgien und das Stangenakrobatik-Duo ManoAmano aus Mar del Plata im Süden von Argentinien. Die Südamerikaner sind ein Highlight des Festivals. Auf dem Julius-Mosen-Platz wurde für ihre Akrobatik-Nummer ein sechs Meter hoher Pfahl aufgebaut.

Gekonntes Fallen

Flink klettern die beiden den Pfahl hoch, halten sich nur mit einer Hand daran fest und zeigen ihre Kunststücke, schmeißen die Beine in die Luft, machen Pirouetten. Einmal klettert die Akrobatin Ana Clara Manera ganz nach oben auf den Pfahl und lässt sich dann herunterfallen, nur um sich kurz vor dem Boden wieder zu fangen. Aber auch der Humor kommt nicht zu kurz: oft necken sich die beiden Künstler, ohne ein Wort zu sprechen. Das sei das besondere an ihrer Kunst, sagt Manera. In 24 Ländern ist das Duo bislang aufgetreten und das Publikum ist immer unterschiedlich. „Trotzdem verstehen die Zuschauer unsere Kunst und unsere Witze, denn die Sprache der Artisten ist universell.“