Oldenburg Das „größte Gourmet-Event im Nordwesten“ schmeckt auch den Gastronomen selbst: Nur zufriedene Reaktionen gab’s am Sonntagabend nach Abschluss der fünftägigen Schlemmer-Veranstaltung. „Eine hervorragende Resonanz“, hieß es an den verschiedenen Ständen. „Eine ganz tolle Aufmachung.“

Die Anordnung der Pagodenzelte im Halbkreis rund ums Schloss und die Einbeziehung des Rasens vor dem Schloss fand Zustimmung. „Das Schloss war bei uns im Garten.“ Das hochsommerliche Wetter am Samstag habe möglicherweise einige Besucher abgehalten zu kommen.

Sonntag erstmals als fünfter Veranstaltungstag

Geteiltes Echo gab’s lediglich auf den Sonntag, der erstmals als fünfter Tag mit in die Kochveranstaltung einbezogen worden war. Die Besuchermassen seien zwar nicht gekommen, hieß es. Aber der Tag sei „gut zum Ausklingen“. Auf jeden Fall waren trotz des Regenschauers am Sonntagnachmittag gegen Abend die Tische unter dem großen Schirm und an den einzelnen Ständen wieder gut besetzt.

Reinke Haar, der die Veranstaltung zusammen mit dem Stadtfest organisiert hat, hält sich mit eine abschließenden Bewertung zurück. Die Stimmung sei sehr gut gewesen; er habe viele positive Stimmen gehört: „Ich werde in den nächsten Tagen mit den Gastronomen sprechen.“

Küchen seit Mittwoch im Einsatz

14 Restaurants und Gastronomiebetriebe, vorwiegend aus Oldenburg, hatten seit Mittwoch ihre Küchen auf dem Schlossplatz aufgebaut und Besucher täglich ab zwölf Uhr bis in den Abend mit leckeren Speisen verköstigt. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren bei der logistisch besonders anspruchsvollen Organisation nötig.

Wie in den vergangenen Jahren war „Kochen am Schloss“ ein Zusatzangebot parallel zum Stadtfest. Während an den 18 Bühnen und 240 Verkaufsständen im gesamten Fußgängerbereich der Innenstadt Partystimmung vorherrschte, war am Schlossplatz Gelegenheit zum geselligen und eher gemütlichen Beisammensein.