Oldenburg Die Pagodenzelte stehen, der Schirm über dem Schlossplatz ist aufgespannt, es ist angerichtet: An diesem Mittwoch wird das „Kochen am Schloss“ eröffnet. Erstmals bis Sonntagabend, also einen Tag länger als üblich, verwandelt sich der Platz in ein großes Freilicht-Lokal, in dem zwölf gastronomische Betriebe aus Oldenburg und umzu ihre Speisen und Getränke anbieten.

Gutes Essen zum kleinen Preis, lautet das Motto. Die Gerichte kosten zwischen 4,50 und neun Euro. „Es soll viel probiert werden“, erklärt Stadtfestorganisationsleiterin Janet Lüschen das Konzept. Gekocht wird an diesem Mittwoch von 16 bis 22 Uhr, Donnerstag bis Samstag 12 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

„Wir haben den Sonntag dazugenommen, weil der finanzielle Aufwand und der Arbeitseinsatz der Gastronomen erheblich sind“, sagt Stadtfestorganisator Reinke Haar von E&M-Marketing, der auch für das „Kochen am Schloss“ verantwortlich ist. Zwischen 60 und 70 Mitarbeiter sind allein damit beschäftigt, Teller abzuräumen, Aschenbecher zu leeren, Besteck zu sortieren, Gläser zu spülen. Dazu gibt es ein 300 Quadratmeter großes Logistik-Areal, das vom Pfandrückgabezelt bis an die Straße reicht. Dort wird das Geschirr gereinigt, außerdem können Lkw rund um die Uhr abladen und frische Lebensmittel bringen. Die Gäste sollen die gebrauchten Teller und das Besteck auf dem Tisch stehenlassen – das Geschirr wird abgeräumt. Auf die Gläser wird ein Pfand von einem Euro erhoben. An der Pfandrückgabe können auch, falls es zu kalt wird, gegen ein Pfand von fünf Euro Decken ausgeliehen werden.

Großer Wert wird bei Kochen am Schloss auch auf die Nachhaltigkeit und die ökologische Verträglichkeit gelegt. Das Geschirr wird mit strom- und wassersparenden Maschinen direkt vor Ort gespült. Die Cocktail-Strohhalme an der Theke sind nicht aus Plastik. Der Kaffee wird allerdings aus logistischen Gründen aus Papp-Bechern ausgeschenkt.

Bei „Natalies Gudes Zeuch“ werden am Samstagnachmittag Kinder ins „Kochen am Schloss“ einbezogen. Natalie Mazaoui bereitet mit den Fünf- bis Zwölfjährigen gesunde Snacks für die (Schul-)Brotdose zu. Die Teilnahme ist kostenlos. Kinder können bis Freitagabend unter Telefon 20 50 90 oder per Mail an stoppe@stadtfest-oldenburg.de angemeldet werden.

Infos unter www.stadtfest-oldenburg.de