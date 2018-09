Oldenburg Familie, Freunde, Kindheitserinnerungen, Zuhause: Heimat ist vielfältig.

Unter dem neuen NWZ-Motto „Weil Heimat uns verbindet“ wollen wir genauer wissen, was Sie, liebe Leserinnen und Leser, unter Heimat verstehen und mit Heimat verbinden. Und da Heimat auch durch den Magen geht, ist dafür wohl nichts besser geeignet, als gemeinsam zu kochen und zu essen.

Wir suchen Leserinnen und Leser, idealerweise aus drei Generationen, die mit uns in der eigenen Küche ihr Lieblingsgericht zubereiten und dabei Einblicke in ihre Heimatgefühle geben – ganz locker und ungezwungen. Die Redaktion berichtet anschließend, was Heimat für die Menschen im Oldenburger Land bedeutet, und veröffentlicht auch das Rezept Ihres Lieblingsgerichts in der Nordwest-Zeitung.

Bei dem Gericht muss es sich nicht unbedingt um eine norddeutsche Spezialität handeln. Auch das Familien-Lieblingsessen von früher, für das man immer wieder gern nach Hause kommt, kann gekocht werden. Sie müssen nur das Rezept und gute Laune beisteuern, die Zutaten stellen selbstverständlich wir.

Teilnehmen können natürlich nicht nur Familien, sondern auch drei Generationen aus Clubs und Vereinen, aus Firmen oder Nachbarschaften.

So bewerben Sie sich per E-Mail

Wollen Sie bei dieser Aktion dabei sein? Dann schicken Sie bitte eine Info per Post an die Nordwest-Zeitung, Chefredaktion, Peterstraße 28 bis 34, in 26121 Oldenburg oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!