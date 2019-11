Oldenburg An diesem Samstag, 30. November, spielt in der Gast- und KULTurstätte „Die Tränke“, Tannenkampstraße 10, die Band „Mandowar“, die etwas andere Band aus Wetzlar, die sowohl auf großen Open Air Konzerten, wie z.B. in Wacken, als auch in kleinen Clubs zu Hause ist. Ihren Stil bezeichnen die Musiker selbst als Country-Folk-Metal.

Die geben Hard Rock- und Heavy Metal-Klassikern ein neues Gewand. AC/DCs „Hells Bells“, Iron Maidens „Fear of the Dark“ oder Alice Coopers „Poison” wirken in den neuen Kleidern erstaunlich frisch. Dank der extravaganten Instrumentierung kann Mandowar gespielten Songs in verschiedenen Stilrichtungen wiedergeben und ihnen so eine ganz eigene Note verleihen. Die Mandoline spielt dabei immer eine tragende Rolle und sorgt für viele Überraschungen.

Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.