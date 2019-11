Oldenburg Die Band existiert seit 15 Jahren und hat bisher über 1000 Konzerte gegeben (Frankreich, Niederlande, Belgien, Italien, Spanien, Österreich und Australien). Sie hat seitdem mehr als 30 000 CDs verkauft. „Jesus Volt“ ist eine Gruppe von Musikern, die herausgefunden hat, wie sie ihre enorme Energie auf ihre Musik konzentrieren kann, ohne die Individualität der einzelnen Musiker auf den mysteriösen Wegen der Musik zu verlieren. Zusammen schaffen sie es, ihre Musik ständig weiter zu entwickeln. Sie sagen von sich selbst: „Wir sind eine Crossover Band, der Blues bildet nur das Fundament unserer Musik. Wir mixen Seventys-Funk und Hardrock, Punk und Rock’n’Roll. Wir mögen alle möglichen Stile, auch elektronische Musik. Jede Musik hat etwas zu bieten.“

An diesem Freitag, 8. November, tritt die Band ab 21 Uhr in Charly’s Musikkneipe an der Wallstraße auf.