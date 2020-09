Konzert: Schätze des koreanischen Liedes – erneut am Sonntag

Oldenburg Schwungvolle Rhythmen, eingängige Melodien und ein Hauch von Musical und Oper begeisterten am Sonntag bei der Matinee „Schätze des koreanischen Liedes“ im Großen Haus des Oldenburgischen Staatstheaters das Publikum.

In gut achtzig äußerst kurzweiligen Minuten konnten die Zuhörer erleben, wie sich im 20. Jahrhundert die Tradition des Kunstliedes in Korea entwickelte. Aus schlichten Volksliedmelodien und einer noch stark an die romantische Tradition angelehnten Harmonik entwickelte sich diese bis hin zu großer Komplexität und Lebendigkeit, besonders auch im Rhythmischen. Dass das Ganze mit einer enormen Ausdrucksvielfalt versehen war, hatte mit dem großartigen Einsatz der fünf in Korea geborenen Gesangssolisten zu tun. Diese vermittelten einen farbenfrohen Eindruck von der musikalischen Vielfalt ihres Landes.

Sopranistin Sooyeon Lee, seit dieser Spielzeit am Theater in Dortmund tätig, sang in humorvoller Weise von zwölf verschiedenen Vögeln, diese lautmalerisch nachahmend. Beim lyrisch und anmutig dargebotenen Lied „Narzisse“ wurde die Blume zur Metapher eines Landes, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter der japanischen Herrschaft litt und seit 1948 zudem an der künstlichen Trennung in Nord- und Südkorea. Wenn Leonardo Lee mit ausdrucksstarkem Bariton fast schon komödiantisch von den Mäusen sang, blieb einem fast der Atem stocken, als diese sich als dunkle politische Mächte entpuppten. Am Ende hieß es: „Irgendwann in einer ungewissen Zeit werde ich zur Maus mit schlauen Zähnen und gehässigen Augen.“

Sehr bewegend war die Uraufführung des „Klagelieds“ (Text und Musik von Seongju OH) durch Jason Kim, dass der Dichter und Komponist im Andenken an seine verstorbenen Tochter geschrieben hat. Hier kam zudem der ausgezeichnete Pianist Kei Sugaya durch den anspruchsvollen Klavierpart in diesem neuen Werk besonders schön zur Geltung. Die rhythmisch aufgelösten Motive des Flügels, welche bewusst auf Alexander Skrjabin anspielten, bildeten einen gelungenen Kontrastpunkt zur expressiven Melodielinie der Tenorstimme.

Musikdramaturgin Annabelle Köhler und Jason Kim führten geschickt und sehr informativ durch das Programm. Insgesamt entstand ein musikalisches Tableau eines bei uns noch viel zu wenig bekannten Landes, das in seiner vielfältigen musikalischen Ausprägung Zeugnis eines unbändigen Lebenswillens gab. Alle Solisten (Kihun Yoon, Bariton, Ill-Hoon Choung, Bass und die Norwegerin Ann-Beth Solvang, Mezzosopran) bekundeten dies durch ihr natürliches Auftreten und eine ansteckende Freude am ausdrucksvollen Gesang. „Nun ist die ewige Liebe ein Lied geworden“ hieß es treffend bei der Uraufführung.

Am Sonntag, 27. September, kann dieses außergewöhnliche Programm noch einmal ab 11.30 Uhr im Großen Haus gehört werden.