Oldenburg Musik begleitet Patrick Schütte schon sein ganzes Leben. Das geht vielen Menschen so, die Radio und CD’s hören, unter der Dusche singen oder hin und wieder Konzerte besuchen. Bei dem 25-jährigen Oldenburger ist die Musik aber nicht nur eine sehr schöne Nebensache – oder Nebenmelodie –, sondern sein Leben tanzt nach dem Rhythmus der Musik.

„Ich habe im Moment quasi zwei Vollzeit-Jobs“, sagt Schütte. Der eine: Lehrer an der Musikschule des Emslandes. Dort unterrichtet der aus dem emsländischen Surwold stammende Musiker hauptsächlich Gitarre, an verschiedenen Standorten wie Meppen, Lingen und Papenburg.

Bis zwei Uhr nachts am PC

Wenn er abends nach Hause kommt, beginnt der zweite Job: Das Management seiner eigenen Band, den „Dry Dudes“. „Ich sitze oft noch bis zwei Uhr nachts am PC“, meint Schütte. Derzeit jedoch nicht, denn seit dem Wochenende ist das Duo, das aus ihm und dem 23-jährigen Erwin Holm aus Esterwegen (ebenfalls Emsland) besteht, auf Tour. Am kommenden Mittwoch, 23. März, spielen die beiden in der 3Raumwohnung, Abraham 13, in Oldenburg.

Musik hat Schütte schon sehr früh fasziniert. „Ich hatte als kleines Kind schon mehrere Spielzeuginstrumente und habe mich immer aufgeregt, dass da keine Töne rauskamen“, erinnert er sich. Gitarre hat ihn am meisten fasziniert. Also nahm er Unterricht, als er acht Jahre alt war: Klassische Gitarre.

In der Pubertät rebelliert

In der Pubertät wechselte er zur E-Gitarre – natürlich. „Da hatte ich so eine Rebellierphase und dachte, das ist viel cooler“, sagt er schmunzelnd. Doch schon bald nahm er die akustische wieder ins Repertoire und fasste schon mit 16 Jahren den Plan: „Das will ich studieren.“ Und dafür wollte er beide beherrschen.

Auch in Bands spielte er schon in seiner Jugend. „Das war musikalisch nicht das wertvollste“, lacht Schütte: „Da haben wir erst einfach drauflosgespielt.“ Lieder nachgespielt, irgendwann selber komponiert, einfach rumprobiert. „Wir haben einfach ausprobiert, welcher Akkord passt hinter welchen Akkord. Wir hatten damals ja noch nicht den Ansporn, was Großes zu schaffen.“

Musikstudium in Osnabrück

Neben der Schule machte er eine studienvorbereitende Ausbildung im Bereich Musik in Meppen. Die Inhalte: Musiktheorie, Gehörschulung, Akkordanalyse, unter anderem. „Für meine Mutter war das schon viel Fahrerei. Meine Eltern haben mich da immer viel unterstützt“, betont er. Mit 19 hatte er es aber geschafft: Die Aufnahmeprüfung bestanden, das Musikstudium in Osnabrück konnte losgehen. Schwerpunkt: Konzertgitarre.

Auch während des Studiums war er in „diversen Duos“ mit Sängerinnen aktiv und ist in Pubs und Kneipen aufgetreten. „Da haben wir aber eher nur gecovert, ich habe Westerngitarre gespielt“, sagt Schütte. Doch auch im Studium fuhr er jedes Wochenende ins heimische Surwold, weil er dort nach dem Abi einen Chor übernommen hatte.

„Er hat einfach jeden Ton getroffen“

2015 nahm er dann mit dem Chor „Schola“ an einem Talentwettbewerb im emsländischen Neulehe teil – und hörte dort die Stimme seines jetzigen Duo-Partners Erwin. „Das war tatsächlich das erste Mal, dass er überhaupt vor Publikum gesungen hat“, erzählt Schütte: „Seine Freunde hatten ihn dazu angemeldet. Er war tierisch aufgeregt – aber seine Stimme war klasse. Er hat einfach jeden Ton getroffen. Also habe ich ihm meine Karte gegeben und gesagt: Lass‘ mal Musik machen.“

Ein paar Monate lang trafen sich die beiden und coverten Stücke – bis Holm eines Tages einen selbstgeschriebenen Song mitbrachte. „Er hat den Text geschrieben und hatte die Melodie dazu im Kopf“, sagt Schütte. Kurz darauf veröffentlichten die Dry Dudes ihren ersten eigenen Song „That was love“.

„Wir saßen um 2 Uhr nachts bei mit in der Küche, haben was getrunken und einfach mal ein Tonstudio angeschrieben, dass wir den Song aufnehmen wollen“, erzählt Schütte – dass sie noch in derselben Nacht eine Antwort erhielten, hatten sie nicht erwartet. „Wir sollten noch in derselben Woche kommen.“ Gesagt, getan. Ein Bekannter drehte noch ein Video dazu, und das luden die Dudes im Mai 2016 bei Facebook hoch.

Es schlug ein wie eine Bombe. „Das Video wurde innerhalb von zwei Wochen 400 mal geteilt und hatte 50000 Aufrufe“, meinte Schütte. Anfragen von Zeitungen und Plattenfirmen flatterten ins Postfach. „Damit hätten wir nie gerechnet. Aber das spornt natürlich unheimlich an.“

400 Mails – Zehn Zusagen

Es folgte ein Vertrag mit „Timezone Records“ in Osnabrück, das Duo schrieb im Sommer 15 weitere Songs – und ging schon im August auf eine Deutschlandtour. Komplett selbstorganisiert: „Ich habe einfach Kneipen und Veranstaltungsorte in ganz Deutschland angeschrieben und unser Video dazugepackt“, erzählt Schütte. Bei 400 Mails kamen zehn Zusagen. „Einfach Klinken putzen“, fasst Schütte zusammen. Die Resonanz auf den Konzerten war natürlich unterschiedlich, in Leipzig haben sie vor 10 Leuten gespielt, es waren aber auch mal 200 Zuschauer da. „In Leipzig kennt uns halt keiner, wir sind halt zwei Buben aus dem Emsland.“

Gelernt hat Schütte das Band-Management nicht. „Wir sind da reingerutscht. Wir haben einfach immer das gemacht, was wir für richtig gehalten haben“, meint er. Eins hat er daraus aber gelernt: „Wir haben festgestellt, dass stumpf Trumpf ist. Wenn man nicht fragt, können die Leute nicht ja sagen. Und mehr als ein Nein kann man nicht bekommen.“

„Natürlich hat es auch mal gekracht“

Die Tour war aber eine „coole Zeit“, an die sich Schütte gerne erinnert – auch wenn es zunächst ungewohnt war. „Wir kannten uns ja noch gar nicht, Erwin und ich.“ Natürlich habe es da auch mal gekracht. Das habe sich inzwischen aber gebessert. „Wir haben uns jetzt besser kennengelernt, und machen auch außerhalb der Band viel zusammen“, sagt Schütte. „Fifa zocken“ zum Beispiel.

Nach der Tour verbrachten Schütte und Holm zwei Wochen im Studio – auch die Nächte. Auch das war eine interessante Erfahrung. „Wir hatten ja nur Gesang und Gitarre, aber das war uns dann zu wenig. Da hat irgendwie Bass gefehlt.“ Also hat Tausendsassa Schütte noch Bass eingespielt. Und Klavier - das hatte er sich für seinen Chor in Surwold selbst beigebracht. Und Orchesterelemente kamen auch noch dazu. „Über das Klavier. Die Technik ist da ja mittlerweile weit fortgeschritten. Den Unterschied hört man kaum“, erklärt Schütte.

Gute Rezensionen

Aber die Mühe hat sich gelohnt: Das Album „Fairytale“ kam gut an. „Die Leute waren ziemlich begeistert und haben sogar einige sehr gute Rezensionen bekommen“, freut sich der 25-Jährige. Zum Release im Januar 2017 ging das Duo erneut auf Deutschland-Tour. 20 Auftritte, zum Teil in den altbekannten Locations. Teilweise auch mit Band. „Das ist schwer, weil Veranstalter meist nicht viel zahlen. Aber es macht einfach sauviel Spaß mit Band.“ Der größte Auftritt war als Support von Lina Larissa Strahl (bekannt aus dem „Bibi und Tina“-Film) in Papenburg vor 3000 Leuten.

Während der Tour schrieben die beiden direkt weitere Songs. „Man schreibt einfach immer Songs. Wir haben einfach richtig Bock da drauf“, meint Schütte.

„Wollten uns musikalisch weiterentwickeln“

Für das zweite Album gingen sie vier Wochen ins Studio. „Wir wollten es einfach besser machen“, begründet Schütte, „wir wollten uns musikalisch weiterentwickeln.“ Dafür engagierten die Dry Dudes auch einen Produzenten, Tobi Schneider. „Der hat uns beigebracht, Songs auch komplett zu verstehen“, sagt Schütte: „Wir haben teilweise Stücke komplett umgeworfen, Tonart geändert, Tempo geändert – aber das war alles positiv.“

Nach einer Woche Vorproduktion und einer Woche Pause zum nochmaligen Üben spielten die Dry Dudes das Album „Memories“ ein, in dem es – wie der Name sagt – um 12 Erinnerungen geht und mit dem die Band derzeit auf Tour ist. Um was für „Erinnerungen“ es geht, werden sie auch beim Abschlusskonzert in Oldenburg am kommenden Mittwoch musikalisch preisgeben.

Wie sich ein Lied entwickelt

Die Zeit des Einspielens ist dabei gar nicht so spannend, wie sich das viele vielleicht vorstellen. „Studio ist wie Urlaub“, sagt Schütte. Die ersten zwei Tage zum Beispiel wurde nur das Schlagzeug für alle Songs eingespielt. Langweilig wurde den beiden trotzdem nicht. „Man kriegt halt mit, wie ein Lied sich entwickelt, wie immer wieder kleine Teile hinzukommen und sich zusammenfügen. Das sind so die magischen Momente im Leben“, sagt Schütte. Die magischen Momente im Leben eines Musikers.