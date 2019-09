Oldenburg „Der Bummel über den Kramermarkt ist bei uns Familientradition am ersten Marktsonntag, die lassen wir uns doch von so ein bisschen Regen nicht nehmen“ – so wie Wiebke, Tanja und Björn im Ammerländer Treff dachten am Sonntag viele, die im strömenden Regen über das Marktgelände neben der Weser-Ems-Halle liefen. Von einem guten Tag für die Schausteller, was den Besuch und den Umsatz betrifft, war der Tag zwar weit entfernt, doch ließen sich deutlich mehr Leute von den herrlichen Düften, bunten Lichtern und atemberaubenden Fahrgeschäften aufs Marktgelände locken. Und im Gegensatz zu früher, als die Gänge bestenfalls geschottert waren, kommt man heute einigermaßen trockenen Fußes durch die gepflasterten Gassen.

So richtig Pech bei Regen haben vor allen die Fahrgeschäfte, die kein Dach über dem Kopf bieten können. Das Kinderkarussell beispielsweise, die Wasserbahn oder das Riesenrad, dessen kleine Dächer über den Gondeln nur wenig Schutz bieten. Ohnehin kann man sich fast überall unterstellen, an der Losbude beispielsweise oder am Imbissstand, dessen nasse Bierzeltgarnituren allerdings weitestgehend unbesetzt blieben.

Zeit zum Verweilen im Trockenen bietet die Zeitreise der Schausteller. In einem Zelt sind Figuren und die alten Holzpferde von Karussells längst vergangener Tag zu sehen – das alles bei „Freiem Eintritt, Kinder zahlen die Hälfte“ ist auf einem Schild zu lesen. Auch im Traditionszelt von Monika Barkemeyer ist von schlechter Stimmung nichts zu spüren. Seit 111 Jahren steht das Barkemeyer-Zelt auf dem Kramermarkt. Die 76 Jahre alte Osternburgerin ist schon seit weit mehr als 50 Jahren dabei, so ganz genau weiß sie es nicht, wann es das erste Mal war. Das Wetter hält zwar viele vom Besuch ab, doch vor allem die Familien mit Kindern kommen trotzdem. Barkemeyer: „Früher hat’s schließlich immer geregnet.“ Wie zum Beweis stehen Anna und Marcel mit ihren vier sechs Monate, sieben, zehn und 13 Jahre alten Kindern vor Puzzy’s Lachsalon – der ist in großen Teilen auch überdacht. Die Sechs kommen aus Wittmund und hatten ihren Kindern versprochen, am Sonntag über den Kramermarkt zu bummeln. „Und versprochen ist schließlich versprochen“, schmunzelt Marcel. Die Essstände sind dicht umlagert. Jedenfalls die, bei denen man sich zum Essen unterstellen kann. Lange Schlangen bilden sich vor dem Berliner-Stand von Louis Rath direkt vor dem Haupteingang der Weser-Ems-Halle in Hörweite der Orgel. Dort stehen allerdings auch viele und warten, die nur zum Berlinerholen zum Kramermarkt gefahren sind. Denn die Rath-Berliner genießen zurecht einen überragend guten Ruf. Und so kommen viele, die mit ihren prall gefüllten Tüten mit den warmen Schmalzkuchen gleich wieder nach Hause fahren. Dort wartet zum Kaffee und Tee der Rest der (hungrigen) Familie.