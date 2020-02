Oldenburg Neben Oper, Schauspiel, Ballett, Jungem Staatstheater, Niederdeutschem Schauspiel und Konzerten gibt es im Oldenburgischen Staatstheater noch eine siebte Sparte. Ganz pragmatisch heißt sie schlicht und einfach Sparte 7. Das mag auch daran liegen, dass sie so viel in sich vereint, dass ein anderer Begriff nur schwer zu finden ist. Gesine Geppert, Leiterin der Sparte 7, erklärt die Idee dahinter so: „Das Haus will sich damit in die Stadt öffnen, neue Kunstformen ausprobieren, Kooperationen eingehen und gucken, was für neue Wege Theater gehen kann.“

Das Künstlerduo Bosmos präsentiert ab dem 22. Februar „The Black Performance“ im Spielraum des Staatstheaters und geht damit definitiv neue Wege. „Wir sehen Bosmos eher als eine Band denn als eine Theatergruppe“, erklärt Lars Unger, eine Hälfte des Duos und vor allem für Bühne und Licht zuständig. „Unsere Elemente sind Licht, Musik, Raum und Objekte. Damit versuchen wir Momente herzustellen, die eventuell den Zuschauern/-hörern etwas erzählen. Wobei wir nicht vorgeben wollen, was das sein könnte. Wir bieten den Gedanken eine Bühne und schaffen dafür Voraussetzungen.“

Premiere Die Premiere ist am 22. Februar um 19 Uhr im Spielraum des Oldenburgischen Staatstheaters. Weitere Aufführungen sind am 26. Februar sowie am 4. und 14. März. Tickets unter www.staatstheater.de oder Telefon 2225111.

Auch wenn hier keine konkrete Geschichte erzählt wird und keine SchauspielerInnen auf der Bühne stehen, ist eine gewisse Dramaturgie doch vorhanden. „Das ist kein beliebiges Konzert mit Bühnenbild. Eher ein akustisches Theater“, erläutert Geppert. Wenn man sonst den Spielern folgt, folgt man hier eben den Klängen bzw. dem Lichtkonzept.

Während die bisherigen Shows von Bosmos laut Unger sehr bunt, laut und wechselhaft waren, haben sie es sich nun zur Aufgabe gemacht, mit langsamen Verläufen und relativ langsamen Entwicklungen zu arbeiten. Sowohl der Raum als auch die vielen großformatigen Elemente auf der Bühne sind komplett schwarz gehalten. Sie bieten damit die Möglichkeit, einzelne Geräusche oder Lichtstimmungen viel intensiver wahrzunehmen. Aber auch den Raum selber. Oft sind diese Elemente in Theaterproduktionen nur schmückendes Beiwerk, um die SpielerInnen perfekt in Szene zu setzen. Hier stehen sie für sich und sind selber die Attraktion.

Die Musik wird durch live gespielte Instrumente, aber auch über selbst geschriebene Computerprogramme und im Vorfeld aufgezeichnete Sounds geprägt. Diese werden auf der Bühne noch bearbeitet, und auch während der Aufführung gespielte Aufzeichnungen von Instrumenten werden direkt weiterverarbeitet. Ebenso werden die Lichteffekte während der Performance gesetzt. Beide Künstler haben zwar einen Fahrplan, der kann aber von Vorstellung zu Vorstellung etwas variieren, das macht die Konzertatmosphäre aus. „Es handelt sich um ein künstlerisches Konzept, was sowohl hier auf der Bühne funktioniert, aber auch auf Musikfestivals oder in Museen. Es ist eine spannende Menage an verschiedenen Kunstformen oder Ideen, die hier zusammenkommen“, so Geppert.