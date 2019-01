Oldenburg Bis zu 130 Euro für ein seit Jahren ausverkauftes Monopoly? Soviel verlangen findige Händler auf Online-Verkaufsportalen zumindest für die Münster-Stadt-Version des Spieleklassikers. Noch dramatischer scheint da die Lage für Fans der 2007 veröffentlichten Oldenburger Variante. Die ist offenbar derart stark gefragt, dass sie nicht einmal mehr auf dem Schwarzmarkt zu haben ist ...

Für die Handelsagentur Nicolas Rose im kleinen Telgte (NRW) ist das Grund genug, wieder einmal einen Wurf gen Norden zu wagen: Noch in diesem Jahr, pünktlich vor dem höchstwahrscheinlich lukrativen Weihnachtsgeschäft, soll eine neue sogenannte „City-Edition“ für Oldenburg auf den Markt gebracht werden.

Dabei handelt es sich dann um ein zwar traditionelles Brett mit den bekannten Farben, Figuren, Geldscheinen und Regeln – aber eben auch um ein Spielfeld mit zugehörigen Straßen, die allesamt regionalisiert oder lokal verankert sind. Da könnte dann also die von Spielern gleichermaßen geliebte wie verhasste Schlossallee zu unserem Schlossplatz, die klassische Badstraße hingegen zur Kennedystraße werden oder das Elektrizitätswerk ein EWE-Signet tragen. Zumindest in der Theorie.

Nur Gewinner?

Die Praxis ist davon aber auch nicht allzu weit entfernt. Denn tatsächlich erhalten hiesige Traditions-Unternehmen und heimatstiftende Institutionen nun die Möglichkeit, sich mit Bildern ihrer Standorte auf dem Spielfeld zu verewigen, so quasi für eine niedrige vierstellige Summe ins Oldenburg-Monopoly einkaufen und für lange Zeit im Gedächtnis der potenziellen Kundschaft zu verweilen.

Dass letztere wiederum bereit ist, Geld für ein gänzlich „oldenburgisiertes“ Familienspiel auszugeben, ist so unwahrscheinlich nicht – die außerordentliche Heimatliebe hierzulande ist bekannt, auch der Absatz sämtlicher Oldenburgensia, vom Schirm bis zum Schlüsselanhänger (wir berichteten), freut die hiesige Touristinfo Jahr um Jahr. Auf allen Seiten also nur Gewinner? In Sachen Monopoly ist das schon eine höchst ungewöhnliche Gleichung, schließlich ist man entweder Millionär – oder in Gänze pleite.

Mark Krasemann weiß diese Win-Win-Win-Situation aber gut zu begründen. Der 43-Jährige ist Projektleiter bei der Handelsagentur Rose, hat erst vor wenigen Wochen eine „City-Edition“ nach gleichem Gusto für Osnabrück auf den heiß umkämpften Spielemarkt gebracht – und der Absatz jener 2000 individualisierten Monopoly-Spiele der Friedensstadt habe den Aufwand allemal gerechtfertigt. „Sehr zufriedenstellend“, wie es heißt. Gleiche Formulierung nutzt Krasemann dann auch mit Blick auf die Münster-Version, deren Erstauflage im Jahr 2013 binnen weniger Tage ausverkauft war und eine zweite Großauflage erforderlich machte. Gleiches Spiel, gleiche Panikkäufe.

Die Chancen stehen zumindest nicht allzu schlecht, dass Gleiches auch in Oldenburg passieren könnte. Schließlich gab’s da Ende 2017 ein recht vielversprechendes Signal: das offizielle „Deutschland-Monopoly“ von Spielehersteller Hasbro.

„Kein Werbespiel“

300 Städte standen vorab für diese Sonderausgabe bundesweit zur Wahl; derer 22 (die beliebtesten) sollten demnach ihren Weg aufs Brett finden. Rund 430.000 Stimmen später landete Oldenburg auf einem starken zehnten Rang – und damit vor besagten Kassenschlagern Münster (11.) und Osnabrück (18.).

Mag das also ein Gradmesser für die Nordwest-Ausgabe sein, von der bislang ja ehrlicherweise nur eine Blanko-Ansicht existiert und für die Krasemann nun alsbald in Oldenburg Klinken putzt? „Es wird funktionieren, der Bedarf ist ja augenscheinlich gegeben“, sagt Krasemann. Und in „Städten, in denen lokaler Patriotismus in erheblichem Maße existiert“, würden solche individualisierten Spiele hervorragend laufen. Übrigens ganz im Gegensatz zu Hamburg oder Berlin, wie er weiß.

Vielleicht hängt der Erfolg ja auch mit den beteiligten Partnern zusammen. Je mehr Identifikationsmöglichkeiten, desto größer die Kauf-Bereitschaft. „Wir achten ja schon darauf, dass es kein Werbespiel wird“, sagt da Nicolas Rose selbst. Fastfood-Ketten und eindeutige Marketingversuche würden entsprechend vom Spielbrett verbannt. Vielmehr wünsche man sich „echte Oldenburger Tradition“ auf den Straßenfeldern – Orte, Einrichtungen und Unternehmen, die Heimatverbundenheit belegen. Einzig die Felder „Los“, „Frei Parken“, „Nur zu Besuch“ und „Gehen Sie in das Gefängnis“ dürften nicht individualisiert werden. Die JVA wäre damit als Werbepartner also raus ...

Überhaupt: Weil die Handelsagentur Kooperationspartner von Lizenznehmer „Winning Moves“ (Düsseldorf) ist, der wiederum Hersteller „Hasbro“ (USA) Rückmeldung geben muss, hat das Spiel einen langen Anlauf und weiten Weg bis in die Oldenburger Verkaufsregale: In Telgte wird’s ausgedacht und gestaltet, in den USA auf verbotene Inhalte (so Pornografie, Alkohol und vieles andere) geprüft wie abgenommen, schließlich dann final in Irland produziert.

Das Auge spielt mit

Für den münsterschen Betriebswirt Krasemann bleibt da also nicht viel Zeit, Oldenburg zu erkunden und das Spiel den eigenen Ansprüchen entsprechend zu gestalten, damit es noch in diesem Jahr unterm Weihnachtsbaum liegen kann. Von der Touristinfo habe er sich bereits inspirieren lassen. In den kommenden Wochen werde er dann weitere Büros potenzieller Monopoly-Partner aufsuchen, mit Stift und Block auch durch die Hunte­stadt schlendern.

Nicht zuletzt, um möglichst passende Bildmotivideen zu sammeln, um sie dann später auf den Blanko-Karton und das Monopoly-Spielbrett zu bringen – das Auge spielt ja schließlich mit...