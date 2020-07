Kultur: Es hat Zoom gemacht: Oldenburg fotografiert

Oldenburg Krieg, Zerstörung, Hunger, Angst – aber auch Hoffnung. Die Bilder der weltbesten Pressefotografen bleiben hängen – auch, wenn die Ausstellungsstücke der World Press Photo-Schau im Oldenburger Schloss längst abgehängt worden sind.

Verein mit großen Zielen

Nach Besucherzahlen von bis zu 20 000 hat sich Claus Spitzer-Eversmann als Initiator der global rotierenden Ausstellung gefragt, ob man den Menschen nicht mehr bieten kann, als ein einmaliges Event im Februar. Die Vision des Medienagenturchefs ein „Haus der Fotografie“, wie es in europäischen Großstädten schon erfolgreich umgesetzt wurde. Zuspruch erfuhr er nicht nur vom Kurator des Hamburger Formates, Ingo Taubhorn: Aus begeisterten Mitstreitern gründete sich der Verein zur Förderung der Fotografie. Mittlerweile ist Claus Spitzer-Eversmann Vorsitzender und einer von 20 Mitgliedern.

Um dem gemeinsamen Ziel, einen Ort, ein Haus der Fotografie, zu gründen, einen Schritt näher zu kommen, hat der Verein begeisterte Hobby- und Berufsfotografen im März aufgerufen, ihr Lieblingsmotiv einzusenden.

Alle wollen mitmachen

227 Bilder sind am Ende zusammengekommen. Alle Werke, ob nachdenklich, bunt, fröhlich, reduziert oder spontan geschossen, sind von Sonntag, 2. bis 15. August in der Mohrmannhalle am Pferdemarkt 8a zu sehen. Die größte Fotoausstellung, die in Oldenburg bisher gezeigt wurde, soll Fotobegeisterte – Macher wie Besucher – zusammenführen. „Die eingesandten Bilder spiegeln das große Spektrum der Fotografie in unterschiedlichsten Ausführungen beeindruckend wider“, sagt Claus Spitzer-Ewersmann. Die per E-Mail eingereichten Datensätze wurden in ein einheitliches Druckformat gebracht. Gezeigt werden sollten die Werke ursprünglich im April, was Corona-bedingt scheiterte.

Programm zu Eröffnung

Eröffnet wird die Ausstellung mit einem „Tag der Fotografie“ am Sonntag, 2. August, ab 11 Uhr. Da die Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig in der Mohrmannhalle aufhalten dürfen, durch Schutz-Verordnungen beschränkt ist, findet – gutes Wetter vorausgesetzt – während des ganzen Tages im Außenbereich ein kleines Programm statt. Vereinsmitglieder werden Kurzvorträge halten: zu analoger Fotografie, Großformaten oder Sportfotografie. Es werden aber auch Beteiligte der Ausstellung zu Wort kommen.

Zu sehen ist die Schau bis Samstag, 15. August, montags bis freitags, 16 bis 20 Uhr, samstags und sonntags, 11 bis 18 Uhr.