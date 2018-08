kommentar

Erst sparen, dann bauen

Verliert man eigentlich beim Einzug in den Rat seinen gesunden Menschenverstand und verlernt sämtliche Grundrechenarten? Oldenburg hat 230 Millionen Euro Schulden. Trotzdem wird derzeit in der Politik nur übers Geldausgeben geredet. Mal werden neue Busse für 15 Millionen bejubelt, dann soll ein neues Museum für 15 bis 20 Millionen gebaut werden. Millionen für Schwimmbäder sind auch geplant. Und die Musikschule soll ins Marktcarré ziehen. Was das kostet, hat in der öffentlichen Sitzung niemand gefragt.

20 000 Besucher hatte das Stadtmuseum 2017. Hochgerechnet auf zehn Jahre würde nach dem Neubau jedes Ticket weitere 85 Euro Steuergeld kosten. Ja, ein neues Museum wäre fein – wenn vorher die Schulden abgebaut sind.

