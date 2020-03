Kultur In Oldenburg: Kreyenbrück erwartet ein farbenfroher Sommer

Oldenburg Im strahlenden Sonnenschein sitzt Sophie Arenhövel vom Kulturbüro auf der großen Außentreppe. Sie zeigt die bunten Quadrate aus Wolle, die bald ein Tipi formen sollen. Gestrickt haben sie Menschen aus Oldenburg, aber auch aus Schleswig-Holstein und selbst aus Gelsenkirchen wurden bereits einige der 15 mal 15 Zentimeter großen Stücke eingeschickt.

Theater auf der Straße

Dahinter steckt eine Aktion der Künstlerin Ute Lennartz-Lembeck. Aus den gestrickten Unikaten soll zum Festival ein Tipi entstehen, als „soziale Skulptur“ in öffentlichem Raum. An dem Projekt kann sich jeder, der mag, beteiligen. „Und die Resonanz ist jetzt schon gut“, sagt Sophie Arenhövel, die zur Organisationsgruppe des Kulturfestivals gehört, das 2018 zum ersten Mal veranstaltet wurde. Damals noch als Veranstaltung am Stück. Innerhalb von zehn Tagen besuchten rund 3000 Menschen die Veranstaltung. Im Folgejahr fiel es etwas kleiner aus, auch, weil „sich die Organisation neu aufstellen musste“.

Mitstricken Wer sich an der Kunstaktion des Tipis beteiligen möchte, ist dazu herzlich eingeladen, Quadrate in der Größe 15 mal 15 Zentimeter zu stricken. Es gibt keine Vorgaben für die Gestaltung. Wer hat, verwendet bitte Acrylwolle. Aber im Grunde ist jede Wolle benutzbar. Diese Quadrate werden dann unter Mitwirkung der Künstlerin zu einem großen Tipi verbunden. Sammelstellen für die gestrickten Quadrate befinden sich im Kulturbüro, Peterstraße 23, sowie im Stadtteiltreff und der Stadtteilbibliothek Kreyenbrück, Alter Postweg 1. Derzeit wegen Corona geschlossen. Eine Abgabe in den Briefkästen an der Eingangstür ist jedoch von außen an beiden Sammelstellen ohne persönlichen Kontakt möglich. Auch ein postalischer Versand ist bis auf weiteres weiterhin möglich: Stadt Oldenburg, Kulturbüro, Kulturelle Bildung und Teilhabe, Sophie Arenhövel, Peterstraße 23, 26121 Oldenburg.

Jetzt möchten die Veranstalter mit dezentralen Angeboten Erfahrungen sammeln. In Planung ist eine „Performance im öffentlichen Raum – Theater zwischen den Häusern“. Dabei erarbeiten Jugendliche gemeinsam mit einer Tänzerin eine Tanztheateraufführung, die zwischen den Häusern an der Kreyenbrücker Straße aufgeführt wird. Geplant ist außerdem ein Kinoabend unter dem Sternenhimmel, an dem ein Film an einer Häuserwand gezeigt werden soll. Für Kinder soll es eine Aufführung etwa auf einem Dachboden geben.

Dezentrale Veranstaltungen

„Es gibt schon Erfahrungen mit solchen dezentralen Veranstaltungen“, sagt Sophie Arenhövel. „Die Jugendkulturarbeit hat schon einmal eine szenische Bustour veranstaltet“, sagt sie. Dafür wurde ein VWG-Bus gechartert, der die Besucher zu den einzelnen Aufführungsorten chauffiert hat. „Da sind also Erfahrungswerte da, auf die wir aufbauen können.“

Denn auf eines legt Arenhövel Wert: „Wir wollen ja nicht wie ein UFO landen und so tun als hätte es vorher keine Kultur im Stadtsüden gegeben. Denn das ist ganz und gar nicht der Fall“, bekräftigt die Mit-Organisatorin. Vielmehr solle unter dem „Label Farbenfroh“ die Kultur aus dem Stadtteil sichtbar gemacht werden.

Termin im September

Geplant ist, mit dem Programm, zu dem zum Beispiel auch ein inklusives Hörspiel-Theater gehört, im Sommer oder Spätsommer zu starten, je nachdem, wie sehr sich Corona auf die Vorbereitungen auswirkt. „Ein Ankertermin ist sicherlich das Zehnjährige der IGS, das auch mit einem Fest im September gefeiert werden soll.“ Sobald Termine feststehen, werden sie bekannt gegeben. Weitere Informationen gibt es unter