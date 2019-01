Oldenburg Andreas von Seggern war peinlich berührt. „Die Gruppe wollte partout eine Führung durch die stadtgeschichtliche Abteilung“, berichtet der Chef des Stadtmuseums. „Ich konnte sie nicht davon abbringen.“

Wer das Stadtmuseum besucht, um sich über die Entwicklung Oldenburgs zur Großstadt, die Gründung der Universität und über die Gegenwart zu informieren, versteht, was von Seggern meint. Die stadtgeschichtliche Abteilung ist derzeit nur über verwinkelte Gänge im hintersten Teil des Museums zu finden. Bruchstückhaft, provisorisch und ohne zeitgemäße Präsentationsformen – die Räume sind derzeit alles andere als vorzeigbar. Der Museumsleiter sagt, er könne Besuchern nicht guten Gewissens zu einem Rundgang durch die Versatzstücke der Stadtgeschichte raten.

Von Schmutzrändern umrahmt, hängt in einem der wenigen kleinen Räume eine Kopie der Stadtrechtsurkunde vom 6. Januar 1345 an der Wand, einige Fotos von Graf Anton Günther folgen, Gemälde, das Schichtenprofil einer Altstadtgrabung von 1965/65, Stadtmodelle und ein paar weitere Ausstellungsstücke. Das war’s.

17 Millionen Euro

Knapp 100 Fotos über die Entwicklung Oldenburgs in den Jahren 1860 und 2010 im letzten der Räume geben eine Ahnung, wie packend und vielfältig die Stadtgeschichte Oldenburgs ist – und was Ausstellungsfachleute in einem Neubau des Stadtmuseums daraus machen können.

Andreas von Seggern hat Museen, die in den vergangenen Jahren in Lübeck, Frankfurt und andere Städten entstanden sind, besucht. Anschaulich, multimedial, auf Dialog mit Besuchern ausgerichtet – so soll sich auch die Stadtgeschichte von Oldenburg künftig präsentieren.

In Grundzügen stehe das Konzept für den Neubau, der für rund 17 Millionen Euro in den nächsten Jahren entstehen soll, sagt von Seggern.• Das viergeschossige Gebäude, das anstelle des Museumsanbaus aus den 60er-Jahren errichtet werden soll, böte eine Fläche für zeitgemäße Ausstellungen. Dazu gehört, Besucher und Betroffene einzubinden, Dialog-Möglichkeiten zu schaffen und Interessenten jenseits der klassischen Museumsbesucher anzusprechen („partizipative Elemente“). Die Ausstellung „150 Jahre Eisenbahn in Oldenburg“ 2017 oder „50 Jahre Fußgängerzone“ seien Beispiele, „in welche Richtung wir wollen“, sagt von Seggern.• Ähnlich wie der Verein Werkstattfilm, der kürzlich mit einer Veranstaltungsreihe über die Geschichte Osternburgs begeistert hat, will das Stadtmuseum in den Stadtteilen Angebote machen („Out-reach-Projekte“). Ziel ist es, näher an Menschen und Themen zu kommen und Ereignisse der Stadtgeschichte dort zu zeigen, wo sie angesiedelt sind. Auch ehrenamtlich Interessierte werden künftig stärker in die Museumsarbeit eingebunden, hofft von Seggern.

• Die Museumspädagogik („zentrales Element der Museumsarbeit“) soll im Neubau eigene Räume für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erhalten – derzeit werden angemietete Büros in der Raiffeisenstraße genutzt.

• Der Hüppe-Saal wird mit moderner Veranstaltungstechnik für etwa 200 Personen hergerichtet; externe Nutzer wie Privatleute oder Firmen sind dann willkommen.

• Ebenfalls für externe und interne Seminare oder andere Veranstaltungen geöffnet werden drei repräsentative Räume in der denkmalgeschützten Ballin’schen Villa. Die Mitarbeiter des Stadtmuseums, bislang auf vier Standorte verteilt, werden im 1. und 2. Obergeschoss der Ballin’schen Villa konzentriert.

• Die „unhaltbare Situation im Eingangsbereich“ soll entzerrt werden, so dass Kassenbereich und Café sich nicht mehr ins Gehege kommen.

• Die drei historischen Villen zur Raiffeisenstraße hin gelegen, bislang wenig im Mittelpunkt, sollen unter anderem durch einen eigenen Zugang aufgewertet werden.

Baubeginn 2020?

Um vier bis fünf Stellen, so hofft von Seggern, könnte das Personal wachsen. Neben einer wissenschaftlichen Kraft sind Stellen für Soziale Medien geplant sowie für die Organisation der Veranstaltungen. Ein weiterer Mitarbeiter soll die Projekte betreuen, mit denen das Stadtmuseum in die Stadtteile geht.

2019 wird das Jahr der Planung, hofft von Seggern. Der Bau könnte 2020 beginnen; die Eröffnung wäre dann 2022 möglich. Die Zeit, in der Anfragen von Besuchergruppen Verlegenheit auslösen, wäre dann selbst Geschichte.