Kultur: Munteres im Museumsgarten

Oldenburg Nach den erfolgreichen Picknick-Konzerten am Oldenburger Utkiek haben sich der Oldenburger Veranstalter Böse Events und das Pop-Up-Café Heimathaven im Stadtmuseum noch einen kleinen kulturellen Leckerbissen überlegt: Von diesem Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September, gibt es im Museumsgarten „Bei Horst und Theo – Kultur im Garten". • Bei Craft Beer, Wein und & BBQ wird das Wochenende am Freitag um 20 Uhr mit einer Poetry-Slam-Show eröffnet – mit den beiden Slammern Florian Wintels & Sebastian Hahn. „Nur der Erfolg kann sie stoppen“ ist der Titel ihrer Show. (12 Euro) • „Souldelicious“ ist das Motto des Samstags ab 20 Uhr. Der Pianist Josef Barnickel und Sängerin Emily Fröhling nehmen die Gäste mit auf musikalische Zeitreise durch die Soulklassiker der vergangenen Jahrzehnte (13 Euro). • Zum Abschluss werden am frühen Sonntagabend die Lachmuskeln trainiert – unter dem Titel „Comedy.Cockpit.Cunststück“ mit dem Comedian, Zauberer und ausgebildeten Piloten Marco Brüser. Maik Böse sagt: „Als Künstler einer neuen Generation hat er es faustdick hinterm Schlitzohr und präsentiert schlagfertige Stand-Up-Comedy, fingerfertige Tricks und berichtet kabarettistisch von seiner fliegerischen Erfahrung im Cockpit.“ (13 Euro) • Zusätzlich gibt es am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr ein Pianofrühstück – mit Josef Barnickel am Samstag und Finn Klisch & Sängerin Filiz-Sofie am Sonntag (jeweils Eintritt frei, Reservierung erwünscht).

Der Vorverkauf für läuft online bei www.ticketticker.de. Buchbar sind Tische für zwei, drei oder vier Personen.