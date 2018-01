Oldenburg Willkommen im Theaterhafen! So wird die Ausweichspielstätte des Oldenburgischen Staatstheaters entlang der Hunte zwischen 19. Mai und 1. Juli heißen – und wenn es nach Generalintendant Christian Firmbach geht, auch über die Nutzung hinaus im Gedächtnis der Menschen in dieser Stadt bleiben.

An der Stelle, wo bis zum Jahr 2016 das Unternehmen „Rhein Umschlag“ seine Schotter- und Kiesberge lagerte, wird für sechs Wochen eine neue Theaterlandschaft samt riesigem Zirkuszelt entstehen. Und welcher Name wäre da passender für den direkt am Wasser gelegen Spielort als „Uferpalast“.

Zum Hintergrund: Im Frühsommer erfährt das Theatergebäude des Oldenburgschen Staatstheaters zu dessen 125. Geburtstag einen weiteren wichtigen Sanierungsschritt im Bereich des Brandschutzes. Deshalb zieht das Theater für die letzten sechs Wochen der Spielzeit 2017/18 direkt auf die vorübergehend nicht genutzte Industriefläche.

In den sechs Wochen werden in einem rund 1000 Zuschauer fassenden historischen Zelt von Roncalli vier spektakuläre Theaterproduktionen gezeigt: „Alice im Wunderland: L-S-Dreamland“ (Uferpalast-Premiere am 19. Mai), „Jesus Christ Superstar“ (ab 26. Mai), „Scheherazade erzählt“ (ab 7. Juni) und „Die Comedian Harmonists“ (ab 23. Juni). Karten sind online und an der Theaterkasse erhältlich.

Und auch rund um die Spielstätte werden eine Vielzahl an Veranstaltungen aus Musik (Live-Konzerte), Tanz, Poesie, Performance und Sport – unter anderem eine Boxveranstaltung – geboten.

„Wir möchten alle Oldenburger einladen, mit uns gemeinsam dieses Gelände zu erobern. Wir freuen uns auf viel interessante Begegnungen und einen herrlichen Theatersommer“, so Firmbach. Und, wer weiß, einen künftigen Stadtteil mit dem Name „Theaterhafen“.