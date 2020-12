Kultur: Von der Erfindung der Postkarte

Oldenburg Es gab keine sozialen Netzwerke, kein Whats­App oder Instagram, das Telefon war gerade erfunden worden und nicht weit verbreitet – Postkarten waren das Medium der Zeit, um miteinander zu kommunizieren. Was kaum jemand weiß, die Motiv-Postkarte wurde in Oldenburg erfunden, von August Schwartz.

Drucker und Verleger

Es war der 16. Juli 1870 als der Oldenburger Drucker, Buchhändler und Verleger seinen Schwiegereltern nach Magdeburg schrieb. Den Gruß verschickte er mit einer Correspondenzkarte des erst 1868 eingeführten Norddeutschen Postbezirks und versah sie links oben in der Ecke mit dem Klischee einer kleinen Abbildung eines Kanoniers. Die war zwar kaum größer als die Briefmarke selbst, sollte aber eine bahnbrechende Entwicklung zur Folge haben – die Bildpostkarte war erfunden.

Das Oldenburger Stadtmuseum hat diesem Ereignis eine Ausstellung gewidmet, die am Sonntag eröffnet worden wäre. Wenn, ja wenn nicht Corona den Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Und nun schlummert vorerst im Verborgenen, was durchaus größere öffentliche Beachtung verdient gehabt hätte. Die Kuratorin Hedwig Vavra-Sibum und der Chef des Stadtmuseums, Dr. Steffen Wiegmann, nahmen die NWZ mit auf eine Führung durch die Ausstellung, in der rund 300 Postkarten zu sehen sind, darunter auch die erste.

Zeitdokumente

Es sind vor allem Zeitdokumente, die ausgestellt werden. Viele Stadtansichten sind dabei, die heute noch als beliebtes Motiv taugen – das Schloss, das Alte Rathaus, der Marktplatz, die Alte Post, das Staatstheater. Aber auch Zeugnisse großer Ereignisse, wie die Landesausstellung aus dem Jahr 1905 auf den Dobbenwiesen. Einen besonderen Reiz und eine gewisse Brillanz verlieh die Farblithographie den Karten, die deshalb schnell zu Sammlerobjekten wurden.

Das Schreiben von Briefen war bis dahin ein literarischer Zweig, weiß Vavra-Sibum. Das Briefpapier war teuer, das Tintengeschirr teils ein Luxus. Die Postkarte verlieh auch den einfachen Bevölkerungsschichten die Möglichkeit, sich notfalls mit einem Bleistift mitzuteilen. Die Post ging bis zu sieben Mal am Tag ab. Man konnte also am Morgen seinen für den Nachmittag oder Abend geplanten Besuch ankündigen. Eine wichtige Rolle spielte die Karte später auch als Feldpost, die in den Kriegen von der Front an die Lieben in der Heimat oder andersherum verschickt wurde – die Postkarte wurde zu einem millionenfach produzierten Massenmedium. Später machte sich das die Werbung zunutze.

Rund 300 Karten

In der Ausstellung dargestellt sind mit rund 300 Karten die Themenfelder Sensationen, Liebesgrüße, Glückwünsche, Frauen, Männer, Karikatur und Scherz, Propaganda, Künstlerkarten oder das Soldatenleben. Selbst Unfälle wurden auf Karten abgebildet und als Nachricht verschickt, Zirkusauftritte angekündigt oder Werbung für Restaurants und Gaststätten gemacht. Wenn man so will, waren auch die Stadtansichten eine frühe Form des Marketings. Die Postkarte fand sich auch in der Popkultur wieder. Bei Elvis Presley mit seinem „Return to Sender“ beispielsweise oder bei den Beatles mit „Please Mr. Postman“.

Wer im Besitz vieler an ihn adressierten Postkarten war, galt damals übrigens als sehr beliebt, weiß Hedwig Vavra-Sibum – heute zu vergleichen mit der Klick-Zahl auf Postings im Internet.

Die Ausstellung läuft bis zum 21. Februar 2021. Einen Film daraus sehen Sie unter