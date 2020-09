Kultur: Wahlweise Wissen über Genie und Genre

Oldenburg Bettina, Birgit, Linde: Wer ganz dicht ran geht, kann die Namen lesen. Will man richtig tief eintauchen, erfährt man, wer dahinter steckt.

Unerschöpflicher Quell

Horst Janssens Werk „Oldenburg“ – ein vom Künstler selbst gefertigtes Ausstellungsplakat fürs Stadtmuseum aus 1978 – erzählt viele Geschichten. Geraldine Dudek kennt sie alle – und gibt sie gerne weiter. Berufsbedingt begleitet die Oldenburgerin den berühmtesten Künstler der Stadt seit Jahrzehnten. Selbst kennengelernt hat sie den 1929 Geborenen während ihres Kunststudiums.

„Janssen und die Frauen, Janssen und die Landschaften, Janssen und die Liebe zur Freiheit – der Mann ist ein unerschöpflicher Quell an Themen“, sagt die Kunstvermittlerin. Etliches hat sie auf Seminaren, in Führungen anlässlich der vielen Sonderschauen im 2000 gegründeten Horst-Janssen-Museum schon staunenden Menschen aller Altersklassen erzählen können.

Keine Zeit für Stillstand

Neuerdings macht die 52-Jährige das auch telefonisch: Mit dem Lock Down und der Schließung aller Kunsthäuser gab es erst einmal nix zu tun, außer abzuwarten, weil das kein Mensch mit Leidenschaft besonders lange aushält, haben ältere Seminarteilnehmer aus Geraldine Dudeks Uni-Vorlesungen am Center für lebenslanges Lernen die Idee entfacht, Kunstvermittlung vom heimischen Telefon aus erlebbar machen zu können.

Konferenz am Telefon

Das Prinzip ist einfach, aber genial: Menschen können sich für öffentliche oder gesonderte Führungen anmelden, bekommen Ausstellungsmaterial, Uhrzeit und Teilnahmeberechtigung postalisch zugeschickt und dann trifft man sich am Hörer.

Wer will, kann sich im Vorfeld Fragen überlegen, vieles entsteht im Dialog. Per Konferenzschaltung kann gemeinsam interpretiert und diskutiert werden.

Nötiges Fachwissen steuert Geraldine Dudek bei. Etwa, dass sowohl Bettina, und Birgit, die Janssen in seinem Werk „Oldenburg“ namentlich nennt, in den späten 70ern besondere Frauen für ihn waren – Linde aber ein Mädchen aus Kindertagen, das das Frauenbild des Künstlers nachhaltig geprägt hat.

Planungen laufen

Um all die Vielschichtigkeit, jede Metaebene und Doppeldeutigkeit in den Werken des Oldenburger Ehrenbürgers zu erkennen, reichen die anderthalb Stunden Telefonführung selten. Schon aber für ein nettes Beisammensein von Menschen, die aus Alters- und Gesundheitsgründen in diesen Zeiten eher für sich und daheim bleiben.

Geplant ist das Format – unabhängig von Corona – weiter auszubauen. So soll es während des geplanten Um- und Neubaus des Stadtmuseums weitere Angebote geben. Darin wird es auch um andere Themen und Künstler gehen.

„Eigentlich ganz im Sinne von Horst Janssen“, sagt Geraldine Dudek und erzählt von dem Künstler, der sich über Monate zuhause eingeschlossen und nur per Telefon Kontakt zur Außenwelt hatte.

Janssen und Corona

Was er wohl zu Corona gesagt hätte? Geraldine Dudek hat ihre Vermutungen – wer mehr wissen will, sollte einfach anrufen.