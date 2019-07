Oldenburg Violine, Percussion, Gitarre: Eine musikalische Weltreise bescherten „Trouble Notes“ mit Gipsy-Jazz und Flamenco den Schlossplatzbesuchern als erste Band des Abends.

Für karibische Stimmung sorgte am Samstagabend Rocky Dawuni. Dancehall, Dub und Reggae schallte über den Schlossplatz. Der Grammy-Nominierte Künstler, der bereits mit Stevie Wonder und Peter Gabriel auf der Bühne stand, vertrieb auch das letzte Wölkchen am Himmel und im Herzen.