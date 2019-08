Alles im Rahmen der Kunst – Begleitprogramm zur Ausstellung im Stadtmuseum

Eröffnet wird die Schau an diesem Sonntag, 11.15 Uhr, im Stadtmuseum. Zu sehen sind die Werke bis 6. Oktober, dienstags bis sonntags.

Führungen werden Sonntags 11 Uhr (gerade Wochen) oder 16 Uhr (ungerade Wochen) angeboten.

• Der Umgang mit der Farbe spielt eine besondere Rolle am Sonntag, 1. September, und Samstag, 28. September, 15 Uhr, bei einer Führung mit Edeltraut Rath. Die Teilnahme kostet 3 Euro.

• Mit Kuratorin Dr. Sabine Isensee geht es am Dienstag, 3. September, 10.15 Uhr kostenlos durch die Ausstellung. Anmeldung unter Telefon 235-4444.

• Mütter und Väter können mit ihren Kindern die Ausstellung am Dienstag, 10. September, 10.15 Uhr besuchen. 3 Euro plus ermäßigten Eintritt.

• Mittags durchs Museum führt Geraldine Dudek am Mittwoch, 11. September, 12.30 Uhr. Kosten: 3 Euro. Das Mittagessen ist nicht im Preis enthalten.

• Kurz nach Feierabend geht es am Donnerstag, 26. September, 17.30 Uhr mit Dirk Meyer durch die Schau. 3 Euro plus ermäßigten Eintritt.

Zur Nacht der Museen wird am Samstag, 14. September, 18 bis 21 Uhr mit Künstlerin Edeltraut Rath Rhythmus, Variationen und Strukturen der Bildwelten nachempfunden.

Ein Künstlervortrag mit Gespräch und Lichtbildern wird kostenlos am Samstag, 28. September, 19 Uhr angeboten.

Die literarische Finissage mit Lyrik, Prosa und Kurzgeschichten findet am Sonntag, 6. Oktober, 11 Uhr, statt. 3, ermäßigt 1,50 Euro.

Kleine Besucher zwischen 7 und 12 Jahren können am Samstag, 28. September, 15 bis 17.30 Uhr an mit Textilkünstlerin Petra Heidrich auf kleinen Webstühlen Kunstwerke schaffen. Anmeldung (Telefon 235-3403) bis 22. September, 8 Euro.

Mehr Infos zu Programm und Ausstellung: bit.ly/2mxp7l