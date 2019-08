Oldenburg Kein Schwein da. Kühe sind auch nicht zu sehen. Geschweige denn Hühner. Das große Geschnatter geht hier trotzdem bald los.

Von Donnerstag, 22. bis Sonntag, 25. August wird auf dem Hof Dinklage ein buntes Kulturfestival mit Kino, Kunst und Konzerten gefeiert. „Ein bisschen war es Liebe auf den ersten Blick“, gibt Katrin Windheuser zu. Mit ihrem sechsköpfigen Team wollte die Cine-k-Mitarbeiterin schon lange ein mehrtägiges Event auf die Beine stellen. Die über 100 Jahre alte Scheune auf dem historischen Hof Dinklage an der Holler Landstraße erschien ideal. 2018 wurde das Landgut als kultureller Veranstaltungsraum eröffnet.

Zwischen leeren Pferdeboxen sollen nun vier Tage Arthouse-Filme laufen. Die Veranstalter haben vier Bands aus Oldenburg und Bremen mit verschiedenen Stilrichtungen engagiert und Ausstellungen auf die Beine gestellt.

• Immer was Los

Geöffnet ist die Kulturscheune am Donnerstag und Freitag ab 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag ab 17.30 Uhr – jeweils bis 0 Uhr.

• Gut hinkommen

Erreichbar ist der Osternburger Hof Dinklage an der Holler Landstraße 178 mit dem Fahrrad oder Bus (Linie 316, Haltestelle „Werrastraße) oder per Auto. Geparkt werden kann ab 19.30 Uhr auf dem Ikea-Parkplatz – schräg gegenüber des Hofes.

• Kunst an vier Tagen

Von Donnerstag bis Sonntag sind die Bilder des preisgekrönten Journalisten und Dokumentarfotografen César Dezfuli zu sehen. „Passengers“ zeigt Porträts von Geflüchteten kurz nach ihrer Rettung aus der Seenot. Aufgenommen hat der Spanier sie 2016.



„Wer entscheidet wie ich sehe“ ist die Schau der Oldenburgerin Jelte Evers übertitelt. Die kleine Ausstellung beschäftigt sich mit dem Thema „Framing“.

In „10 yrs: Orte, Gedanken, Fantasien“ zeigt die Oldenburgerin Eljaza, was für sie Kunst und Nicht-Kunst bedeutet.

Eine kleine Sammlung analoger 8- , 16- und 35-Millimeter-Filmprojektoren zeigt das Oldenburger Medienbüro.

• Spielend Begeistern

Am Donnerstag spielt das Schneider Swing Trio ab 19.30 Uhr seine Musik: Schneider Swing Trio lassen dabei den Sound der 30er wieder aufleben, mit Eigeninterpretationen von bekannten (Gypsy-)Jazz Klassikern, Chansons und Balladen von Django Reinhardt bis ‚Tchan-Tchou‘ Vidal, von All of Me bis zum Minor Swing.



Freitag wird Bleidiät ab 19.30 Uhr Rock, Jazz, Funk und Avantgarde mit deutschen Texten präsentieren.



Samstag lädt die DJane Loy Bonheur ab 18.30 Uhr das Publikum auf eine Reise durch organische Beats – mal langsam, mal schnell, mal verträumt und mal energisch – ein.



Sonntag ist ab 18.30 Uhr die Klezmer-Formation Kaska mit Klarinette, Geige, Gitarre und Akkordeon zu erleben.

• Großes Kino

Von der Pippi-Langstrumpf-Schöpferin, Friedenspreisträgerin und Schwedin des Jahrhunderts erzählt „Astrid“. Der Streifen um Erfolgsautorin Astrid Lindgren beginnt am Donnerstag um 21 Uhr.

Halla ist 50 Jahre alt und eine unabhängige Frau. Doch hinter der Fassade einer gemächlichen Routine führt sie ein Doppelleben als leidenschaftliche Umweltaktivistin. Der Ökothriller, „Gegen den Strom“ wird am Freitag um 21 Uhr gezeigt.

Die englische Komödie „Kinky Boots“ um einen Jungunternehmer mit unkonventionellen Marketingideen, der sich auf Fetisch-Schuhwerk für Männer spezialisiert, ist Samstag um 21 Uhr zu sehen.

Die französisch-komplizierte Liebesgeschichte und Zeitreise durch Epochen „Die Poesie der Liebe“ beendet am Sonntag die Filmreihe um 20 Uhr.

• Gut Versorgt

Statt zu Festivalpreisen Pommes anzubieten, haben sich Katrin Windheuser und ihr Team dazu entschieden, die Gäste selbst entscheiden zu lassen. In den Picknickgarten darf jeder mitbringen, was ihm schmeckt. Gekauft werden können Bier, Wein, Softdrinks, Wasser und Cocktails.

• Der Preis ist heiß

Beim Eintritt setzt das Team des Cine k auf ein flexibles Preissystem. Nach Selbsteinschätzung kosten Tageskarten zwischen 11 und 15 € Euro pro Abend (VVK ab 10 Euro). Darin enthalten sind alle Veranstaltungen. Kinder bis 12 Jahre zahlen nichts.

• Für jeden was dabei

Die Kulturscheune sei durchaus ’was für Familien, sagt Katrin Windheuser. Kinder hätten viel Platz zum Toben und Entdecken. Barrierefrei ist das Veranstaltungsgebäude übrigens auch – inklusive rollstuhlgeeigneter Toilette.

Reinhören unter: https://bit.ly/2zbhkpz Reinhören unter: https://bit.ly/2knrt5n Reinhören unter: https://bit.ly/31htzkp Reinhören unter: https://bit.ly/2knrztl Trailer unter: http://kulturscheune.cine-k.de/programm/